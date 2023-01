Magyarország a Nyugat-Balkán legjobb barátja − fogalmazott Novák Katalin Zeljka Cvijanoviccsal, Bosznia-Hercegovina háromtagú államelnökségének szerb tagjával tartott közös sajtótájékoztatóján. A köztársasági elnök hozzátette, a térség országai, köztük Bosznia-Hercegovina is számíthat hazánkra, hiszen jól tudjuk, a térségnek Európában van a helye, nemcsak a közös történelem, értékek és eszmék terén, hanem gazdaságilag és jogilag is.

Éppen ezért üdvözöljük az ország tagjelölt státusát, ugyanakkor fontos, hogy ennek a folyamatnak nem szabad lelassulnia

− emelte ki Novák Katalin. Újságírói kérdésre a köztársasági elnök elmondta, az európai jövő kulcsa, hogy a Nyugat-Balkán az unión belül vagy kívül helyezkedik el, mivel ez meghatározza majd az európai országok fejlődését. Magyarország kulcsszerepet játszhat az integrációban az államfő szerint, hiszen ismerjük az uniós gondolkodást, akárcsak a nyugat-balkáni országok mentalitását, összetettségét és problémáit.

Magyarország segíthet a kölcsönös megértésben a térség országai és az unió tagállamai közt

− szögezte le Novák Katalin. Ebben egyetértett Cvijanovics is, aki méltatta a politikai megértést, amelyet hazánk mutat a régió felé, hozzátéve, hogy az unión belül nem sok ilyen országot találni. − Magyarország híd lehet az Európai Unió felé − mutatott rá a boszniai államelnökség szerb tagja, aki jelenleg éppen vezető pozíciót tölt be a testületben. Ezt jól mutatja − mondta −, hogy Magyarország az összes nyugat-balkáni állammal kifejezetten jó kétoldalú kapcsolatokat ápol. Novák Katalin ennek apropóján bejelentette, hogy a közeljövőben Bulgáriába és Észak-Macedóniába is tervez hivatalos látogatást.

Novák Katalin az ukrajnai háborúról szólva elmondta, Cvijanoviccsal együtt megerősítették eddig is ismert álláspontjukat, mindkét ország kiáll Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett.

A háborúnak mielőbb véget kell érnie, azonban az erre irányuló szándéknak kevés jelét látjuk. Mi a béke mielőbbi elérése mellett állunk, s reméljük, hogy ennek fontosságát felismerik azok is, akik ezért többet tudnak tenni

− hangsúlyozta Novák Katalin.

A köztársasági elnök kiemelte a Nyugat-Balkán stabilitásának európai biztonságra gyakorolt hatását is, majd megköszönte a Bosznia-Hercegovinában szolgálatot teljesítő 164 magyar katona munkáját. − A térségben mindig is voltak feszültségek, az a fontos, hogy ezek kirobbanásának elkerülése mindnyájunk érdeke − mutatott rá az államfő, aki hozzátette, senkinek nem hiányzik egy újabb háború a Nyugat-Balkánon.

Fotó: Mirkó István

Az illegális bevándorlásról szólva Novák Katalin kiemelte, hogy a két ország közös érdeke annak megállítása és visszafordítása, erre pedig közös erőfeszítéseket is tesznek. Az államfő elmondta, az egyeztetés során a demográfiai kihívásokról is szót ejtettek, amelynek mentén a családpolitika fontosságát emelték ki, hiszen a jövő kulcsa, hogy megállítsuk a demográfiai csökkenést. Zeljka Cvijanovics a magyar kormány családpolitikáját méltatta, amely szerinte remek példa lehet Bosznia-Hercegovina előtt is.

A két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatainak erősítése is témája volt a két vezető tárgyalásának.

Magyarország megmutatta, hogy milyen komolyan gondolja országaink gazdasági együttműködését

− mutatott rá Cvijanovics, aki elmondta, Budapest jelentős gazdasági támogatást nyújt a boszniai vállalatoknak, ezen befektetések iránt pedig nagy az érdeklődés.

A közös sajtótájékoztató végén Zeljka Cvijanovics hivatalos látogatásra invitálta Novák Katalint Bosznia-Hercegovinába, jelezve ezzel a két ország közti szoros kapcsolatok fontosságát.

Borítókép: Novák Katalin fogadja Zeljka Cvijanovicsot, Bosznia-Hercegovina államelnökségének soros elnökét (Fotó: Mirkó István)