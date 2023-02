Brüsszel már házi tücsökkel is etetné az uniós polgárokat

Újabb képtelennek tűnő döntéssel hergelte az európai embereket Brüsszel, amely ráadásul a mindennapi életünket és az egészségünket is befolyásolja. Az nem meglepő, hogy vélhetően ezúttal is lobbiérdekek érvényesüléséről van szó és nem kevés pénzről. Az Európai Bizottság jóváhagyta a tücsökpor élelmiszerekben való használatát, vagyis

január 24-től 100 gramm hús öt gramm rovart tartalmazhat.

Az uniós rendelet szerint a házi tücsök részei vegán húspótló termékekben is felhasználhatók. A hatálybalépést követő első öt évben csak a „Cricket One Co. Ltd.” nevű cég jogosult a forgalmazásra. A vállalat élelmiszerekben előforduló rovarokra specializálódott, és 2019-ben kérelmet nyújtott be az EU-hoz, hogy engedélyezze a házitücsök-por európai piacra vitelét.

Az adalékanyag nem csak húsban és húspótló termékekben használható,

a kenyér, a sör, a szószok, kekszek, a pizza és a fagyasztott zöldségek is tartalmazhatják.

A rovarokkal méreg kerülhet az ételekbe

Brüsszelben talán úgy gondolták, hogy az ukrajnai háború, a szankciók, a fegyverszállítások körüli vita és az energiaválság árnyékában, „fű alatt” elcsúszik ez a döntés, nem kavar majd különösebb hullámokat, de a német nyelvű médiában így is jó néhány cikk jelent meg, kritikai éllel.

Az uniós szabályozás szerint természetesen a tücsköt tartalmazó termékek csomagolásán is fel kell tüntetni az összetevőket, miközben azt is megemlítik, hogy világszerte körülbelül kétmilliárd ember eszik rendszeresen rovarokat – bár itt fontos megjegyezni, hogy jórészt kényszerből, Afrika és Ázsia mélyszegény térségeiben terjedt el, ahol egyéb fehérjeforrás híján így pótolják az ember számára nélkülözhetetlen tápanyagot. A kritikusok azonban hangsúlyozzák, hogy a rovarirtó és növényvédő szerek magas szintű szennyezést okoznak a tücskökben is. Ezért a jövőben élelmiszerekbe kevert tücsökpor kilogrammonként akár öt milligramm cianidot is tartalmazhat.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nagymértékű az allergiás reakció lehetősége, akár a keresztallergiák veszélye.

Különösen azoknak kell vigyázniuk, akik allergiásak a kagylókra és/vagy rákfélékre. De a háziporatka-allergia is veszélyessé válhat rovarporral dúsított ételek fogyasztásakor.

A baden-württembergi fogyasztói tanácsadó központ közleményében fel is hívta a figyelmet, hogy „kagylókra és rákfélékre, házi poratkákra és puhatestűekre való allergia esetén az ehető rovarok fogyasztása allergiás reakciót válthat ki”.

Az éghajlati viszonyokat is figyelembe kellene venni

De akad más probléma is a rovarevéssel. A Tichys Einblick tudományos szerkesztője, Holger Douglas a különböző éghajlati viszonyok eltérő élettani hatásáról írt. Mivel a rovarok is anyagcserével rendelkező élőlények, csak éppen kisebbek, a rövid élettartamukkal elősegítik a mutációt és a betegségek terjedését. – Ami jól működik a meleg országokban, az sok energiát és antibiotikumot igényel Németországban. Az ökoegyensúly megtévesztő. Az evolúció gondoskodott arról, hogy a hidegebb szélességi körökön, így Európa nagy részén, a szarvasmarhák és a sertések vették át a fehérjeszállító szerepét – fejtette ki Douglas.

FPÖ: Tönkreteszik az osztrák minőségi élelmiszereket

Ausztriában is felháborodást váltott ki a brüsszeli döntés, amit az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) agrárszóvivője szakmai szempontból bírált. – Hihetetlen, ami történt, mostantól rovarpor kerülhet az élelmiszerekbe – kommentálta felháborodva az uniós rendeletet Peter Schmiedlechner.

Szorgalmas gazdáink a legmagasabb minőséget állítják elő, majd a termékeket rovarporral keverik össze

– fogalmazott az FPÖ politikusa, majd feltette a kérdést, hogy „hol volt a magát parasztpártnak valló ÖVP? A néppárti földművelésügyi minisztere átaludta ezt a döntést?” Szerinte a gazdaszervezetek képviseletében az Európai Parlamentben ülő képviselők is nyugodtan szemlélik az osztrák minőségi termelés tönkretételét az élelmiszerszektorban. „Valószínűleg azt hiszik, homokba dughatják a fejüket, és úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy emiatt az élelmiszerek minősége romlik” – hangsúlyozta Schmiedlechner. További lényeges szempontot is felvetett, nevezetesen azt, hogy

a fogyasztók nem kaptak időben tájékoztatást, és nem dönthettek a rovarpor alkalmazása mellett vagy ellen.

– Ami már régóta tilos az állatok esetén – vagyis rovarból származó takarmányliszttel való etetés –, azt most engedélyezték és bevezették az emberek számára. Ezt magyarázza el nekem valaki! – mondta megrökönyödve az FPÖ szóvivője.

Bár nem vagyok sem agrárszakértő, sem biológus, de a szakmai érvektől függetlenül, önmagában azért is érthető a brüsszeli döntés miatti felháborodás, mert a mindennapi életünket és az egészségünket befolyásoló rendelkezésről van szó. Jogos elvárás lenne, hogy legalább arról dönthessenek az európai emberek, hogy mit esznek meg és mit nem.

Borítókép: Házi tücsök (Fotó: 123RF)