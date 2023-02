Újabb ismeretlen eredetű léggömböt figyeltek meg az égen, ezúttal nem az Egyesült Államok légterében

A léggömbjellegű, óránként 46 kilométeres átlagsebességgel haladó tárgyat helyi idő szerint péntek reggel, 55 ezer méter magasságban észlelték, és követték az útját, amíg el nem hagyta az ország légterét. Az átrepülés során nem veszélyeztette az ország biztonságát vagy védelmét.

A kolumbiai légierő közölte, hogy különböző országokkal és intézményekkel egyeztetve próbálják feltárni a léggömb eredetét.

A Pentagon pénteken közölte, hogy az Egyesült Államok felett nyugat–keleti irányban átrepülő léggömb mellett egy másik kínai léggömböt is felfedeztek, mégpedig Latin-Amerika felett.

Az Egyesült Államok légterébe behatolt léggömbbel kapcsolatban az amerikai álláspont az, hogy hírszerző eszköz volt, míg a kínai kormány eltévedt meteorológiai eszközt emlegetett. A kínai külügyminisztérium vasárnap tiltakozott Washingtonnál, amiért az amerikai haderő megsemmisítette a léggömböt.

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy pénteken is észleltek egy újabb kínai léggömböt, azonban az amerikai védelmi minisztérium nem közölte, hogy pontosan hol látták a ballont, és arról sem adtak hírt, hogy az eszköz merre tart. A dolog akkora zavart okozott, hogy Antony Blinken amerikai külügyminiszter vasárnap kezdődő pekingi látogatását is elhalasztotta, noha Kína szerint csak egy meteorológiai léggömbjük tévedt az amerikai légtérbe.