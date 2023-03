Az azonos nemű párok megáldását megszavazó püspökök kizárása mellett szólalt fel két bíboros

Komoly kritikával illette két bíboros a német Szinodális Út végszavazásának eredményét, a német Gerhard Ludwig Müller, a Hittani Kongregáció volt prefektusa és az amerikai Raymond Leo Burke – írja a Catholic Herald és annak nyomán a Mandiner.

A Szinódusi Út nevű reformgyűlést vezető testület a közelmúltban megszavazta, hogy 2026 márciusától be kellene vezetni, hogy az azonos nemű párok is kaphassanak hivatalos egyházi áldást Németországban. Ugyanakkor több püspök nem szavazta meg a dokumentumot. A végszavazáson számos más liberális újítást is kezdeményeztek, például a kötelező cölibátus eltörlését és a női papság irányába tett lépéseket.

Az egyház tanításával ellenkező újításokat 58 püspök ellenezte, 11 tartózkodott és 38 megszavazta azokat.