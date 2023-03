Megszavazták az azonos nemű párok megáldását a német liberálisok

Megszavazta az azonos nemű párok megáldásáról, illetve a papi cölibátus átgondolásáról szóló kezdeményezéseket pénteken a németországi katolikus egyház liberális szárnya – írta meg a Catholic News Agency.

A magát szinodális útnak (Synodaler Weg) nevező mozgalom 2019 óta tart nem hivatalos szinódusokat, vagyis olyan gyűléseket, amelyeken egyházjogi és hitelvi kérdésekről tanácskoznak, ötödik konferenciájuk szombaton zárul.

A Vatikán korábban már többször elutasította, hogy az egyházat a hívek bevonásával irányítsák, ahogyan azt a liberális mozgalom követeli, amely a német püspöki kar és a világi hívekből álló Német Katolikusok Központi Bizottságának (ZdK) tagjaiból áll. Javaslatuk szerint a hívek kétharmados többsége felülbírálhatná a püspökök döntéseit is.

„A szinodális útnak és az általa kijelölt testületnek sincs felhatalmazása zsinati tanács felállítására országos, egyházmegyei vagy plébániai szinten” – írta nemrég Ferenc pápa jóváhagyásával három érsek a német egyház progresszív szárnyának.

A szinodális út gyűlésén ugyanakkor nagy többséggel elfogadta azt a felhívást, hogy a püspökök hagyják jóvá a homoszexuális párok megáldását az egyházmegyékben. A 202 résztvevőből 176-an voksoltak a kezdeményezés mellett, tizennégyen ellene, tizenketten pedig tartózkodtak. Az 59 jelenlévő püspök közül mindössze kilenc ellenezte a javaslatot és tizenegy tartózkodott a szavazástól. Az elfogadott dokumentum ellentmond a 2021-es vatikáni nyilatkozatnak, miszerint az egyház nem részesítheti áldásban az azonos neműek kapcsolatát, hanem csak egy férfi és egy nő házasságát.

Ez után az következhet, hogy nem diszkriminatív-e az áldás akkor, ha a házasságkötést megtagadják az azonos nemű pároktól

– figyelmeztetett a szinodális út egyik bírálója, Rudolf Voderholzer német püspök a kezdeményezés jóváhagyását követően.

Ferenc pápa a cölibátusról

A papi nőtlenség kérdésében a liberális mozgalom ugyannakkor már nem a püspökökhöz, hanem egyenesen Ferenc pápához fordulna. Összesen 44 püspök értett egyet azzal, hogy a katolikus egyház fejének kellene döntést hoznia a cölibátus megszüntetéséről.

Az egyházfő eközben az argentin Infobae hírportálnak adott, pénteken közölt interjújában arról beszélt, elképzelhetőnek tartja a papi nőtlenség eltörlését.

Kijelentette, hogy a cölibátus a nyugati egyházban ideiglenes, átmeneti előírásnak számít, szemben például az örökre szóló papi hivatással. Mindazonáltal kételyét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy több férfi szentelné életét a papi hivatásnak, ha engedélyeznék számukra a házasságot.

Ferenc pápa heti általános audienciájára érkezik a vatikáni Szent Péter téren 2023. március 8-án Fotó: Andrew Medichini

Az azonos nemű párok megáldásával kapcsolatban Ferenc pápa nem nyilatkozott, csupán arról beszélt az interjúban, hogy Isten – amint az evangélium hirdeti is – mindenkit szívesen lát egyházában. – Jézus nagyszerű választ adott erre a kérdésre: mindenki, mindenki térjen be. Amikor nem volt elég vendég a lakodalmon, ő azt mondta: menjetek ki az útkereszteződésbe, és hívjatok be mindenkit. Jó embereket, rosszakat, időseket, fiatalokat: mindenkit. Ez a vétkesek egyháza. Nem tudom hol van a szentek egyháza, mi itt mindannyian bűnösök vagyunk. És ki vagyok én, hogy megítéljek valakit, ha egyszer jó szándékú? Azonban ha inkább az ördög bandájához akar tartozni, nos, akkor meg kell védenünk magunkat. Manapság nagyítóval vizsgálják ezt a kérdést, de úgy vélem, az evangélium lényegét kell néznünk: Jézus mindenkit hív – idézte az egyházfő szavait az MTI.

A Szentszék korábban már többször figyelmeztetett arra, hogy a katolikus egyház doktrínáinak megváltoztatása csakis az egyház saját szinodális útján következhet be.

Ugyanakkor a német liberálisok, ellentmondva a felszólításnak, bevezethetik az intézkedéseket azokban az egyházmegyékben, ahol az ottani püspök támogatását élvezik. Németországban több helyen helyen ráadásul már eddig is előfordult, hogy papi áldást kaptak a kapcsolatban élő azonos nemű párok.

A mozgalmat 2019-es megalakulásakor Ferenc pápa arra szólította fel, hogy ne térjen el az egyház tanításaitól bizonyos társadalmi ideológiák kedvéért. A Vatikán 2022-es állásfoglalásában pedig arra figyelmeztette a német katolikusokat, hogy tevékenységük egyházszakadáshoz vezethet.