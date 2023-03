„A politikai korrektség az iszlamista terrorizmust segíti”

Az, hogy az emberek attól rettegnek, hogy jobboldali szélsőségesnek bélyegzik őket, oda vezetett, hogy a szélsőséges iszlamisták bármilyen korlát nélkül terjeszthetik az ideológiájukat országszerte – figyelmeztetett a brit belügyminiszter. Suella Braverman szerint az utóbbi időben nem tettek eleget az Egyesült Királyságban jelen lévő, jól koordinált iszlamista hálózat felszámolásáért, ami a politikai korrektségnek számlájára írható.

Van egy vakfolt a rendszerben. Ez pedig lehetővé tette, hogy bizonyos iszlamista csoportok a radarunkon kívülre kerülve működjenek. Ezért nem lehet helye a politikai korrektségnek a nemzetbiztonságunkban. Valójában szeretném teljesen száműzni a politikai korrektséget a rendszerből

– nyilatkozta.

Nemcsak Braverman, hanem a kormány szélsőségesség elleni programjának vizsgálata is megállapította, hogy az iszlamista radikalizálódás ellen nem sikerült hatékonyan fellépni. A jelentés szerint az iszlámot gyakran félreértik vagy éppen figyelmen kívül hagyják a kormányzati tisztviselők, és inkább a szélsőjobboldali fenyegetésekre összpontosítanak.

A belügyminiszter most azt is bejelentette, hogy a meglévő stratégiát egy új, a dezinformáció elleni küzdelemre irányuló programmal egészítik ki, emellett létrehoznak egy független egységet is, amely a közösség tagjai számára lehetővé teszi, hogy jelentsék az aggályaikat.

– A szélsőségesség nemcsak azért veszélyes, mert erőszakhoz vezethet. Önmagában is veszélyes, pláne, ha nem foglalkozunk vele átfogóan! – jelentette ki a belügyminiszter.

Borítókép: Suella Braverman brit belügyminiszter. (Fotó: Facebook)