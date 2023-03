Charles Michel: Az EU egy éven belül 1 millió darab lőszerrel látná el Ukrajnát

Az ET elnöke arra is kitért, hogy a tanácskozáson téma lesz a leutóbbi EU-csúcs migrációról szóló következtetéseinek végrehajtása is, továbbá az energiaügyi kérdések szintén napirenden maradnak.

Ami az energiát illeti, továbbra is prioritásunk az ellátásbiztonság megfizethető áron történő garantálása. Meg fogjuk vitatni, hogyan érhetjük el ezt a célt

- hangsúlyozta.

Charles Michel azt is közölte, hogy a csúcs első napján, csütörtökön António Guterres, az ENSZ főtitkára csatlakozik a vezetőkhöz, és vele kulcsfontosságú geopolitikai kérdésekről és globális kihívásokról fognak tárgyalni az uniós tagországok kormány-és államfői.

Borítókép: Charles Michel, az Európai Tanács elnöke felszólal az Európai Parlament négynapos plenáris ülésének harmadik napján, 2023. március 15-én Strasbourgban. (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)