Előnyt kapnak az LMBTQ-emberek a spanyol közfoglalkoztatásban

Az „egyenlőség” jegyében előnyben részesítik az LMBTQ-munkavállalókat a spanyol közfoglalkoztatásban.

A parlament február közepén elfogadta az új foglalkoztatási törvényt, amelynek célja az aktív foglalkoztatáspolitika korszerűsítése, amellyel több lehetőséget adnának a Spanyolországban élő több millió munkanélkülinek. Az új jogszabályok március elején léptek hatályba, de sokan még csak most szembesülnek sarkalatos szövegezésével.

Az egyik legfontosabb intézkedés az úgynevezett kiemelt figyelmet igénylő csoportok bővítése, akik közé bekerültek többek között az LMBTQ-emberek, különösen a transzneműek, valamint a migránsok is.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapján olvasható, hogy az érintettek különböző kedvezményekben részesülnek, különösképpen ha munkavállalásról van szó. Egy-egy meghirdetett álláshely esetében ugyanis elsőbbséget fognak élvezni azok, akik például bevándorlóként élnek az országban vagy pedig az LMBTQ-kollektíva tagjainak vallják magukat.

Az intézkedés célja a munkahelyi egyenlőtlenségek megszüntetése lenne. Egy felmérés szerint ugyanis az LMBTQ-emberek többsége például szexuális irányultsága miatt ütközik nehézségekbe az álláskeresés során.

A törvény tehát pozitív diszkriminációt vezet be, ami azonban újabb súrlódásokhoz vezethet a spanyol kormány és az Európai Unió között, mely már több alkalommal is kimondta, hogy az emberek szexuális irányultságán alapuló megkülönböztetés nem lehetséges. Az új spanyol foglalkoztatási törvény azonban ellenkezik az EU elveivel, hisz pozitív megkülönböztetést vetít előre. Mindezt úgy, hogy a dél-európai országban törvény írja elő, hogy egyetlen hivatalos dokumentum sem tartalmazhatja az állampolgárok szexuális irányultságát, mivel az magánjellegű információ, ráadásul nem is alátámasztható.

Utóbbi kiemelten aggasztja a jogvédő szervezeteket. Szerintük a jövőben bárki mondhatja magáról azt, hogy az LMBTQ-csoporthoz tartozik annak érdekében, hogy előnyhöz jusson a munkaerőpiacon.

Szexuális irányultságát ugyanis mindössze egy nyilatkozat aláírásával kell alátámasztania.

Spanyolország egyik legnagyobb jogvédő szervezete, a „Keresztény Ügyvédek” már megkezdte az aláírásgyűjtést a foglalkoztatási törvény ellen. Felhívásukban úgy fogalmaznak:

„Nem számít, hogy gyereket kell nevelned, vagy hosszú karrierutat jártál végig, ami szakemberré tett téged. Ha nem vallod magad homoszexuálisnak vagy transzneműnek, akkor nem élvezheted az Állami Foglalkoztatási Szolgálat által fenntartott előnyöket. Az új törvény ráadásul azzal sem foglalkozik, hogy a jobb munkaerőt biztosítsa a vállalatoknak. (...) Belefáradtunk abba, hogy a kisebbséget részesítsük előnyben, míg mi a többség belefulladunk a (baloldali) kormány abszurd törvényeibe.”

Mivel a foglalkoztatási törvény több sebből is vérzik, vélhetően az Alkotmánybíróság elé fog kerülni felülvizsgálatra.

