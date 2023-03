Nem ítélhetik el a 12 éves barátnőjüket meggyilkoló német tinilányokat

A német kislány, Luise Frisch múlt szombaton tűnt el. A holtestét másnap találták meg, az ismert információk szerint több késszúrással végeztek vele. A mindössze tizenkét éves diáklány halála egész Németországot megrázta.

A Köln melletti Freudenbergben történt gyilkosság részletei közül a leginkább megdöbbentő az elkövetők életkora, hiszen a tettesek a kislánnyal egyidős barátnői. A hozzátartozók képtelenek felfogni, hogy a német törvények értelmében nem folytatható büntetőeljárás a tizenkét és tizenhárom éves lánnyal szemben, vagyis az ügyben sosem születhet ítélet – írja a Híradó.hu.

A polgári jogi felelősség miatt viszont az elkövetők kártérítésre kötelezhetők, amit az elhunyt családjának kötelesek megfizetni, amint dolgozni fognak.

A kártérítés összegét a bíróság határozza meg, a részletfizetés időtartama pedig akár harminc évig is eltarthat. A legújabb hírek szerint az elkövetők és családjaik pszichiátriai tanácsadáson vesznek részt, és az is erősen valószínű, hogy új személyazonosságot is felvesznek.

Elavult a százéves törvény

A büntetőjogi felelősségről szóló törvényt Németországban száz éve, a weimari köztársaság idején fogadták el, de Luise Frisch megölésének hírére máris sokan a törvény felülvizsgálatát sürgetik. A növekvő felháborodás miatt a freudenbergiek petíciót is indítottak, amit eddig százötvenezren írtak alá.

A német büntető törvénykönyv szerint

aki a bűncselekmény elkövetésekor nem tölti be 14. életévét, az bűnelkövetésre képtelen.

A jog ugyanis abból indul ki, hogy az ennél fiatalabb gyermekek nem képesek különbséget tenni jó és rossz között. A hatályos jogszabályok nemcsak a büntetőjogi következményeket zárják ki, hanem minden ilyen esetben a büntetőeljárás megszüntetését írják elő.

Gunter Krings ügyvéd, a német ellenzéki Kereszténydemokrata Unió képviselője szerint sürgősen felül kell vizsgálni a büntethetőségi korhatárt Németországban:

A jelenlegi törvény százéves, szorgalmaznunk kell a felülvizsgálatát. A gyerekek az utóbbi évtizedekben egyre gyorsabban fejlődnek, és ma már sokkal érettebbek, mint ötven évvel ezelőtt, nemhogy száz évvel ezelőtt. A 12–13 éves gyerekeknek már tudniuk kell, hogy nem szabad ölni.

Marco Buschmann német igazságügyi miniszter leszögezte, hogy a súlyos bűncselekmények nem maradhatnak következmények nélkül: