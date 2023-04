A koszovói kormányfő emberei kerülhetnek hatalomra a szerblakta városokban

Négy községben tartják meg a rendkívüli választásokat, ezek pedig Mitrovica északi része, Zubin Potok, Leposavics és Zvecsán. A szerb sajtó szerint, mivel az SL bojkottál, reális az esély arra, hogy Albin Kurti koszovói miniszterelnök emberei kerülnek hatalomra a szerb kisebbség lakta részeken is. A négy polgármesteri helyért egyébként tizenegy jelölt száll versenybe. Az indulók között vannak négy albán politikai tömörülés képviselői, a szerbek közül pedig csak Sladana Pantovics független jelölt méretteti meg magát, aki Zvecsán polgármesteri székébe ülne.

A helyi szerbeket aggodalommal tölti el a jelenlegi helyzet. Milan Ivanovics, a mitrovicai kórház korábbi igazgatója úgy véli, hogy a vasárnapi voksolást követően Albin Kurti emberei kerülnek hatalomra ezekben az önkormányzatokban.

„Albin Kurti úgy fogja intézni, hogy ezen községek élére ne csak albánok, hanem az ő utasításait követő szerbek is kerüljenek, olyanok, akik végrehajtják az ő politikáját. Minden elő van készítve, s ez egy nagyon veszélyes helyzet. Már csak azért is, mert az új vezetők számos, a szerbekre nézve káros döntést hozhatnak, így például határozhatnak a földek kisajátításáról, az államosításról vagy esetleg arról is, hogy az északi részt teljesen a délibe integrálják. Ugyanakkor a nemzetközi közösség nem reagál ezekre a demokratikus választásokra, ez pedig azt jelenti, hogy támogatják azokat. Ebből arra lehet következtetni, hogy Kurti erről már megegyezett a nyugati mentoraival, és ez további veszélyt rejt magában” – mondta Milan Ivanovics.