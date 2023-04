„Gyerekeket és civileket öltünk” – vallottak a Wagner-csoport volt katonái

A Wagner-csoport néven ismert orosz félkatonai szervezet két volt parancsnoka egy orosz emberi jogi szervezet által közzétett videóinterjúban azt állítja, hogy több mint húsz ukrán gyermeket és tizenévest öltek meg Bahmutban és a Donyecki területen – írta meg a brüsszeli Politico.

Az egyórás videó során Azmat Uldarov és Alekszej Szavicsev volt Wagner-parancsnokok különböző gyilkosságok részleteiről számolnak be, többek között arról, hogy robbanószerrel gödröket robbantottak fel több mint ötven sebesült fogollyal, és megölték saját honfitársaikat, akik nem voltak hajlandók folytatni az inváziót.

Ezeket az incidenseket, amelyek a jelek szerint a Donyecki területen lévő Szoledarban és Bahmutban történtek idén februárban, még nem ellenőrizték független források.

A videón az egykori Wagner-páros azt is elmondta a videót közzétevő, jelenleg franciaországi száműzetésben működő orosz emberi jogi csoportnak, a Gulagu.net vezetőjének, Vlagyimir Osecskinnek, hogy a csoport több tucat civilt ölt meg a lakóházak kiürítése során Bahmutban és Szoledarban.

A két volt parancsnok elmondta, hogy Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetője személyesen adott parancsot a lövöldözésekre és a gyilkosságokra, valamint jóváhagyta a kegyetlen módszereket is, amelyeket Osecskin egy Facebook-bejegyzésben a terrorizmushoz hasonlított.

Osecskin elmondta, hogy a két harcos, akik jelenleg mindketten Oroszországban tartózkodnak, egy héten keresztül videóhívásokban beszéltek vele, s számoltak be a szörnyűségekről. Osecskin az állításaikat igazoló dokumentumokat és fényképeket is közzétett, bizonyítékként arra, hogy a jelek szerint mindketten valóban akár hat hónapot is harcoltak Ukrajnában, majd kitüntetésekkel és pénzzel tértek haza Oroszországba.

Nyilatkozataik szerint az embertelen körülmények és a kínzások miatt szólaltak meg, amelyeket maguknak is el kellett viselniük, és most igyekeznek elmondani az igazságot a Wagner-csoport ukrajnai, az ukránok, sőt saját újoncai ellen elkövetett bűneiről.

Gyerekeket öltem [a saját] kezemmel

– mondta Uldarov a videóban. „Ahogy bevonultunk Szoledarba és Bahmutba, parancsot kaptunk, hogy mindenkit elpusztítsunk: férfiakat, nőket, gyerekeket, időseket. Egy kislány sikoltozott, nem tudom, hogy öt vagy hat éves volt-e. És én lelőttem őt. Egy irányított lövés [a fejébe].”

Miután beszámolóik nyilvánosságra kerültek, Prigozsin tagadta, hogy a Wagner-harcosok valaha is megöltek volna gyerekeket vagy civileket. Osecskin szerint pedig mindkét volt harcos fenyegetéseket kezdett kapni.

Borítókép: A Wagner orosz katonai magánvállalat toborzóplakátja egy moszkvai lakónegyedben 2023. április 12-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)