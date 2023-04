Halmokban állnak a képviselők ajándékai egy elzárt brüsszeli szobában

Az EP-képviselők ugyanis most már sietnek bevallani minden ajándékot, amelyet kézhez kapnak, amióta fény derült arra, hogy több szocialista törvényhozót vesztegettek meg katari és marokkói tisztségviselők. Míg 2009 és 2014 között az uniós döntéshozók összesen tizenöt ajándékot jelentettek le, a mostani, 2019-ben megkezdődött parlamenti ciklus során már 266-ot hoztak nyilvánosságra. A magas szám elsősorban annak tudható be, hogy

az EP elnöke, Roberta Metsola elképesztő mennyiségű ajándéktárgyat halmozott fel, az év eleje óta már 170-et vallott be.

Gyűjteményének legutolsó darabja egy népi motívumokkal ellátott ing az ukrán parlamenttől. Mint ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a máltai politikus mindezekről visszamenőlegesen nyilatkozott, az erre kiszabott belső határidő lejárta után, vagyis maga is megszegte az átláthatósági szabályokat. Az EP-elnök szóvivője azt állította, hogy az európai parlamenti képviselőkre vonatkozó határidő „szokás” szerint nem vonatkozik Metsolára, mert ő a parlament elnöke is, bár csapata nem tudott rámutatni arra, hogy ezt a mentességet hivatalosan bárhol írásban rögzítenék.

A jótékonysági szervezetek járhatnak jól

A jelenleg érvényes, 2013-ban született szabályok szerint a képviselőknek még abban a hónapban be kell jelenteniük az ajándékaikat, amikor azokat megkapják. A parlamenti adminisztráció ezután lefényképezi a tárgyakat és egy online nyilvántartásban rögzíti őket. A politikusok csak akkor tarthatják meg ezeket, ha bizonyítani tudják, hogy nem értékesek a parlament számára, vagy esetleg szobájukban is kiállíthatják az emléktárgyakat, ha az EP elnöke áldását adja.

Annak ellenére, hogy úgy tűnik, maga Metsola sem járt el mindig a legetikusabb módon, az elnök a korrupciós botrányt követően reformtervekkel állt elő az intézmény működését illetően.

A szigorúbb magatartási kódexbe még az a javaslat is bekerülhet a jövőben, hogy a törvényhozóknak szánt ajándékokat jótékonysági szervezeteknek adják át.

Az mindenesetre elkerülhetetlen, hogy a jelenlegi szabályokat felülvizsgálják, hiszen az ajándékokat jelenleg semmilyen módon nem használják, aminek következtében nem lenne meglepő, ha a külföldi tisztségviselők úgy döntenének, nem fáradnak hasonló gesztusokkal.

Az elmúlt évek ajándékai közül mindössze 17 darabot állítottak ki az EP strasbourgi székhelyén, köztük egy ezüst tálat Nancy Pelosi korábbi képviselőházi elnöktől, egy mozaikot Ferenc pápától és egy dísztálcát Emmanuel Macron francia elnöktől.