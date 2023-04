Nem vitte el a tulajdonos, így körbeaszfaltozták az autóját Romániában

Fel akartak újítani egy útszakaszt Románia Krajova nevű városában, azonban egy parkoló autót a tulajdonosa nem vitt el a helyszínről, ezért azt a részt, amelyen a jármű állt, nemes egyszerűséggel kihagyták – számolt be az esetről a Vezess.hu.

A nap végére egyébként sikerült elvégezni a munkát, ugyanis előkerült a sofőr és feltehetően olyan helyre vitte a kocsit, ahol éppen nincs felújítás. ez azt jelenti, hogy a fotókon kívül semmi más emlékeztet majd az incidensre.

„Sokáig vártuk a sofőrt, hívtuk a szállítókat is, de valami probléma miatt késtek. Végül úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk az aszfaltozást, nem vesztegetjük az időt. Főleg, hogy elég késő volt már és nem tarthatjuk estig munkában az embereket. Egyébként ezután már elég gyorsan megoldódott a helyzet, mert előkerült a sofőr is. Aztán azt a darabot is leaszfaltozták, így az utca mára teljesen aszfaltozott” – részletezték az esetet a vállalat képviselői.

A szürreális képek az autóról és a felújításról elsőként a helyi Facebook-oldalakon kezdtek el terjedni, ezeket ide kattintva nézheti meg.