Svájc továbbra sem hajlandó Ukrajna katonai támogatására

Jelezte: kormánya továbbra is igyekszik majd elérni, hogy Bern engedélyezze az Ukrajnának átadott Gepardok használatához szükséges svájci gyártmányú lőszerkészlet felszabadítását és Ukrajnába juttatását. Kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy Alain Bersettel folytatott tárgyalásán is napirendre vették az ügyet.

Németország mellett Spanyolország és Dánia is kérelmezte már a berni vezetésnél, hogy engedélyezze Gepard-lőszerek átadását Ukrajnának. A svájci kormány rendre elutasította ezeket az úgynevezett reexportálási kérelmeket. A német kormány azt is igyekszik elérni, hogy megvásárolhasson a svájci hadseregtől használaton kívüli Leopard–2 típusú német gyártmányú harckocsikat, amelyekkel a német hadsereg (Bundeswehr) pótolhatná a saját állományából Ukrajnának átadott harckocsikat.

Borítókép: Alain Berset svájci elnök (b) és Olaf Scholz német kancellár sajtóértekezletet tart megbeszélésük után a berlini kancellári hivatalban 2023. április 18-án (Fotó: MTI/EPA-Keystone/Anthony Anex)