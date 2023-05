A béríró szerint Harry herceg szeme könnybe lábadt, amikor rájött hogy „szabad”

J. R. Moehringer, a híres bestseller mögött álló szellemíró számtalan órát töltött Harry herceggel, hogy segítsen neki megformálni és kiadni a könyvét – írja a Mirror.

A szerző, aki segített a Spare (Tartalék) című könyv írásában, elárulta, milyen volt a tervezés, az írás, az alkotói folyamat Harry herceggel. A szellemíró arról számolt be, hogy a szövegírás közben számos incidens történt közöttük, heves viták és csatározások, éjjel kettőkor történő telefonhívások, de voltak kellemes részek is, mint például Meghan Markle kedvessége és a lehetőség, hogy találkozhat a királyi belső kör tagjaival. A Covid miatt órákat töltöttek a Zoom felett, de egyszer a feleségével, egyszer pedig a gyerekeikkel is ellátogatott a párhoz, kétszer pedig egyedül is megszállt a vendégházban.

Sussex hercegnéje tudta, hogy az írónak nagyon hiányzik a családja, és igyekezett felvidítani azzal, hogy gondoskodott róla, hogy mindent megkapjon, amire csak szüksége lehet.

J. R. Moehringer, a bestseller mögött álló szellemíró számtalan órát töltött a herceggel, hogy segítsen megjelentetni az emlékiratát, mellyel szerinte sikerült új perspektívát bemutatniuk, s a könyv stílusa és tartalma nagyban különbözik attól, amit az olvasók eddig a bulvársajtóban tapasztalhattak.

Moehringer elmondta, hogy a memoár munkálatai szépen, folyamatosan haladtak, amíg a sajtó tudomást nem szerzett róla.

A szellemíró azt is elárulta, nem volt mindig egyszerű a Harryvel való kapcsolat. Éppen egy fejezeten dolgoztak éjjel kettőkor, amikor is eltűnődött:

Lüktetett a fejem, összeszorult az állkapcsom, és kezdtem felemelni a hangom. És mégis, egy részem még mindig képes volt kilépni a helyzetből, és arra gondolni, hogy ez mennyire fura. Harry herceggel kiabálok.

Így folytatta:

Aztán, ahogy Harry elkezdett visszaszólni nekem, ahogy az arca kipirult, és a szemei összeszűkültek, egy sokkal sürgetőbb gondolat merült fel: Hűha, itt akár vége is lehet az egésznek

– mondta a The New Yorkerben.

A szóban forgó rész az, amikor Harry herceget egy hadgyakorlat végén álterroristák fogságba ejtik. Az író elmagyarázta, hogy az elfogás szimuláció volt, de leírta, hogy a forgatókönyvben elszenvedett kínzások nagyon is valóságosnak tűntek Harry herceg számára. Azt is leírta, hogy a herceget állítólag egy földalatti bunkerbe hurcolták, ahol fizikailag, szellemileg és érzelmileg is kínozták fogva tartói.

J. R. Moehringer elismerte, miután Harry könyve idén januárban a boltok polcaira került, „Olyan volt, mintha Leonard Cohennek énekelnénk a Hallelujah-t. Harry csupa szív volt” – mondta a szerző. A hosszú és érzelmes együtt töltött idő után megünnepelték a memoár létrejöttét és a közös munkát, majd a könnyes szemű Harry köszönetet mondott a kiadói csapatnak és a szerkesztőnek.

„Megemlítette a tanácsomat, hogy bízzunk a könyvben, és azt mondta, örül, hogy megtette, mert hihetetlen érzés volt, hogy az igazság napvilágot látott, hogy úgy érzi, végre „szabad”.

„Könnyek csillogtak a szemében. Az enyémben is.” – emlékezett vissza az író.

Harry többször feszült volt amiatt, hogy az emberek leértékelték őt, úgy mondta, intellektuális képességeit nem tartották elég jónak. A szellemíró pedig ilyenkor mindig azzal próbálta nyugtatni a herceget, hogy ez a memoár nem róla szól.

Azt írta: „Mondtam neki, hogy minden, amit most mondtál, rólad szól. Azt akarod, hogy a világ megtudja, jó munkát végeztél, okos voltál. De bármilyen furcsa is, a memoár nem rólad szól. Még csak nem is az életed története.”

Borítókép: Harry herceg könyve (Fotó: AFP/Riccardo Milani/Hans Lucas/Hans Lucas)