Dübörög Kínában a fotózási láz, vagyonokat lehet vele keresni

Kínában hatalmas lendületet vett a belföldi turizmus. A Kulturális és Turisztikai Minisztérium adatai szerint a májusi ünnepek alatt a belföldön utazó turisták 274 millió utazást tettek meg, ami 70,83 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és 1480,56 milliárd jüan (ami majdnem 73 milliárd forint) belföldi turisztikai bevételt generált – írja a Global Times.

A fotózás Kínában népszerű hiányszakmává vált, rengeteg fotós a szokásos keresetének tízszeresét kereste az idei májusi utazási csúcs idején.

Jól jártak azok a szemfüles fotósok, akik a felélénkülő utazási kedvet kihasználva, extra szolgáltatásokat is kínáltak a turistáknak a csúcsszezonban. Többen úgy kerestek még több pénzt, hogy az utazások során készült képeknél még utómunkát is vállaltak, ami még jócskán meghaladta az előre lebeszélt juttatást. Fotósok a Global Timesnak elárulták, a korábbi ünnepek alatt a közösségimédia-platformokon közzétett fotózási hirdetéseket nem túl sokan nézték, így kreatívan kihasználva a lehetőségeiket a fotósok random festői helyekre, csodaszép turistacélpontok köré csoportosultak, hogy kapjanak megrendelést. A májusi ünnepeken azonban a fotósok akár több tízezer jüanos bevételről számoltak be.

Egyre jobban nő most Kínában a fotósszakma iránt érdeklődők száma, hiszen látható, a kínaiak szeretnek fotózkodni, s ezért képesek sok pénzt áldozni, hogy megörökítsék pillanataikat. Rengeteg embert vonz tehát most a fotósszakma, azonban retusálni nem mindenki tud olyan színvonalon, hogy az megérje, illetve nagy kihívásnak számít utólagosan olyan csodás fényviszonyokat teremteni, amilyen esetleg nem volt a helyszínen, vagy sminket és frizurát igazítani a nyers képeken.

