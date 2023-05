Hivatalosan is magyar nemzetiségű miniszterelnöke lett Szlovákiának

Zuzana Caputová szlovák köztársasági elnök hétfőn hivatalosan is megbízta Ódor Lajost az új szlovák kormány megalakításával − számolt be a Ma7 szlovákiai magyar hírportál. A magyar nemzetiségű kormányfő mellett további két magyar minisztere is lesz az új hivatalnokkabinetnek.

Egy tarka és színes, az ország értékeit jelképező kabinet állt ma össze

− jegyezte meg az államfő, aki az új kormány tagjaihoz szólva elmondta, a lehető legjobb és leginkább pragmatikus intézkedéseket várja el tőlük.

Ódor Lajos miniszterelnök és kormánya. Fotó: Jaroslav Novák

Caputová beszédét követően Ódor Lajos öt alappillérben foglalta össze kormánya politikáját: ezek a béke, a szakértelem, az összefogás, a szolgálat, valamint a stabil jövő megalapozása.

Csodákat nem kínálunk, de mindent megteszünk az országért

− húzta alá az új kormányfő. Ódor Lajos megköszönte a belé vetett bizalmat és biztosította az ország lakosságát és közvéleményét: mindent megtesznek majd azért, hogy az országot a rendelkezésre álló rövid idő alatt is előre vigyék.

Ódor Lajos Eduard Heger leköszönő miniszterelnökkel is találkozik ma, várhatóan kora délután tartanak sajtótájékoztatót.

Borítókép: Ódor Lajos, az új, szakértői szlovák kormány magyar nemzetiségű miniszterelnöke és Zuzana Caputová szlovák elnök a kormány kinevezési ünnepségén a pozsonyi államfői hivatalban, a Grassalkovich-palotában 2023. május 15-én. Ódor Lajos eddig a szlovák jegybank alelnökeként szolgált (Fotó: MTI/AP/TASR/Jaroslav Novák)