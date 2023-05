Kifosztotta az avoni pékséget a pákosztos medve

Az Avonban található Taste by Spellbound pékség dolgozói kiszállításra kész tortákat és süteményeket pakoltak, amikor a feketemedve megjelent a pékség garázsában. A pékség tulajdonosa Instagram-bejegyzésében arról számolt be, hogy meghallotta az egyik alkalmazott kiáltását. A garázsban tartózkodó Maureen Williams a WTNH helyi televíziós csatornának elmondta: megpróbálta kiabálással elijeszteni az állatot, de többször is visszafordult a garázs felé. Miután közelebb merészkedett Willamshez, a nő kihátrált a garázsból, és elfutott.

A televízió által bemutatott biztonsági felvételeken látható, amint a medve, miután többször is sikertelenül próbálták elkergetni,

kihúz a parkolóba egy muffinokkal teli dobozt, és felfal hatvanat a süteményből.

Mire a rendőrség kiért a helyszínre, az édesszájú medve már odébbállt. A dolgozóknak végül autódudával sikerült elijeszteniük az állatot. Az incidensben szerencsére senki nem sérült meg.

Az Egyesült Államok keleti részén fekvő Connecticut államban 1000-1200 feketemedve él. A múlt évben összesen 158 alkalommal találkoztak medvével az államban, ebből hatvanhét alkalommal lakóházakba tévedtek be az állatok. Tavaly összesen két alkalommal támadt medve emberre Connecticutban, de ebben az évben is megsérült egy nő, aki kutyasétáltatás közben találkozott össze egy példánnyal.