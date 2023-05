Patthelyzet jöhet a görög választások után

9,8 millió választópolgárt várnak az urnákhoz vasárnap Görögországban, közülük nagyjából 440 ezer fiatal most szavazhat először. Már persze ha elmennek, mert EU legalacsonyabbjai közé tartozik a görögök választási hajlandósága.

Az új választási szisztéma arányos listás választási rendszer, a parlamentbe azok a pártok juthatnak be, amelyek legalább 3 százalékot szereztek. Szintén új eleme a választásoknak, hogy most először külföldön is voksolhatnak a görögök, a külföldi szavazatok három mandátum sorsáról döntenek a 300 fős parlamentben.

A legnagyobb figyelem a jelenlegi kormányzó pártra, a Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök vezette Új Demokráciára vetül, amely a kritikák és harag kereszttüzébe került az 57 emberéletet követelő februári vasúti szerencsétlenség után.