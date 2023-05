Továbbra is szerbek százai tüntetnek Koszovó északi részén

A korábbi zavargások helyszínén, Zvecsánban a községháza előtt gyűltek össze az emberek szerdán. Az önkormányzat épülete előtt jelen vannak a pristinai rendőrség speciális egységei és a KFOR alakulatai is.

A nemzetközi erők szögesdrótot húztak az épület köré, megakadályozandó, hogy a tüntetők megközelíthessék az objektumot. A szerbek hétfőn kezdtek tüntetni, miután korábban összetűzésekbe keveredtek a pristinai kormányzat csapataival.

A szerbek ellenzik, hogy a korábbi önkormányzati választásokon győztes albán polgármesterek elfoglalják a helyüket a városházán. Az események hétfőn véres összetűzésekbe torkolltak, amelyek részeként több tiltakozó és a KFOR katonái – köztük magyarok is – megsérültek. A szerbek azt is követelik, hogy a koszovói rendőrség különleges egységei is hagyják el a területet.

Jelenleg az elmúlt napok eseményeihez képest sokkal nyugodtabb a helyzet Koszovó északi részén. A Zvecsánban összegyűlt tömeg Szerbiát élteti.

Koszovó Szerbia szíve

– skandálja a tömeg.

A tiltakozó szerbek zászlókkal és nemzeti jelképekkel vonultak fel.