A koszovói feszültség csökkentésére szólított fel Washington

Antony Blinken amerikai külügyminiszter a NATO oslói megbeszélésén tartott sajtótájékoztatón arra utasította a szerb és a koszovói vezetőket, hogy próbálják meg a lehető leghamarabb megoldani a térségben eszkalálódó konfliktust.

A külügyminiszter kiemelte, hogy a növekvő feszültség és egy esetleges konfliktus veszélybe sodorhatja a térség európai integrációs törekvéseit.

„Felszólítjuk Koszovó és Szerbia kormányát, hogy tegyenek azonnali lépéseket a feszültség enyhítésére” – mondta Blinken újságíróknak a NATO oslói

megbeszélésén.

A külügyminiszter reakciója az elmúlt napokban, a Koszovóban tapasztalható erőszakos tüntetésekre, amik azok után robbantak ki, hogy a koszovói szerbek összetűzésbe kerültek a pristinai kormány rendfenntartó erőivel.

A szerbek emellett pedig ellenzik, hogy a korábbi önkormányzati választásokon győztes albán polgármesterek elfoglalják a helyüket a városházán. Az események hétfőn véres összetűzésekbe torkolltak, amelyek részeként több tiltakozó és a KFOR katonái – köztük magyarok is – megsérültek. A szerbek azt is követelik, hogy a koszovói rendőrség különleges egységei is hagyják el a területet.

Borítókép: Antony Blinken amerikai külügyminiszter sajtótájékoztatót tart. (Forrás: MTI/AP/Pool/AFP/Olivier Douliery)