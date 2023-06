Botrány Ágfalván, pénzt szednek be a magyaroktól az osztrák faluban az ingázásért

Júliustól pénzt kérnek el azért, hogy át lehessen menni Ausztriába Ágfalvánál, az egyszeri összeg, amit az átkelésért kell fizetni, 160 euró, azaz csaknem hatvanezer forint – írja a Kisalföld.

Beszámolnak arról is, hogy az érintetteket a döntés annyira felháborította, hogy tüntetést is szerveztek. A demonstrálók között voltak ingázók, nyugdíjasok, de osztrák szimpatizánsok is, úgy tűnik tehát, hogy a döntés nem örvend egyhangú támogatásnak.

Bár a kötelezően befizetett díjból 140 euró levásárolható az osztrák boltokban, az ingázók körében így sem népszerű a döntés.

Ágfalva polgármestere szerint az lehet a megoldás, ha új átkelőket építenek az érintett településeken. Az új szabályozás hivatalosan július 3-ától lép életbe, az átkelést pedig engedélyeztetni kell az osztrák hatósággal a díj megfizetése mellett. Az engedély ügyintézési ideje akár két hét is lehet, illetve a személyes okmányokon kívül a jogosultságot indokló dokumentumokat is szükséges benyújtani – fűzte hozzá a lap.

Beszámolnak arról is, hogy a március óta lezárt határátkelőt már fel is szerelték a süllyedő oszlopokkal, amelyek megakadályozzák az engedély nélküli határátkelést.