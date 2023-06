Halott nagyapja fegyverével lövöldözött a gyerek, az apját is őrizetbe vették + videó

A sajtó értesülései szerint a fegyver, amellyel a fiú meglőtte a tanárt, a már korábban elhunyt nagyapja nevére volt bejegyezve, de azt az apa nem adta át az illetékes rendőrkapitányságnak.

A rendőrök az illetékes bíróság és az ügyészség végzése alapján házkutatást is tartanak a lukavaci család házánál. Az Avaz forrásai alapján a lövöldöző fiút már régebb óta is erőszakos viselkedéséről ismerték, ezért két iskolából is eltanácsolták.

Mint arról már korábban is beszámolt a Magyar Nemzet, szerda kora reggel rántott fegyvert egy boszniai oktatási intézményben az egyik diák. A lukavaci általános iskola egyik tanárára lőtt rá az elkövető. A pedagógus állapota súlyos, az életéért küzdöttek az orvosok.

A bosnyák szövetségi kormányzat azonnal reagált a történésekre. Több intézkedést is hoznak, amellyel meggátolnák, hogy további ilyen erőszakos cselekmények forduljanak elő az iskolákban.

Mint elhangzott, a kormány minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az ilyen és hasonló eseményeket, amelyek veszélyeztetik az oktatási intézményekben a gyermekek, fiatalok, oktatók és egyéb dolgozók biztonságát.

Emellett a kabinet az érintett minisztériumokon keresztül aktívan dolgozik a megelőző intézkedések tervezésén és végrehajtásán, az oktatási intézmények, a szociális munkaközpont és a rendőrség közötti együttműködés erősítésén, a pszichológusok, pedagógusok és szociális munkások szerepének aktivizálásán, valamint a tanári kar oktatásán a kockázati tényezők észrevételére és felismerésére.

Az elmúlt időszakban nem ez az első eset, hogy iskolai lövöldözés történt a Balkánon. Május elején egy 13 éves, hetedikes fiú ölte meg több társát és az iskolaőrt Belgrádban. A Magyar Nemzet beszámolója szerint fegyverrel támadt társaira a belgrádi Vladiszlav Ribnikar Általános Iskola egyik hetedik osztályos diákja. Az elkövető reggel 8 óra körül kezdett lövöldözni. A hatóság emberei nagy erőkkel vonultak a helyszínre, minden szabad járőrt odavezényeltek. A támadót rövid időn belül elfogták. Mint kiderült, az apja pisztolyából adta le a lövéseket. Szerbiában ezt követően befejezték az iskolaévet, s több héttel a tanév hivatalos vége előtt lezárták a gyerekek jegyeit. Jelenleg csak pótórákat és egyéb aktivitásokat tartanak az iskolákban.

