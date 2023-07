„A gabonaszállítási egyezmény felmondása katasztrofális következményekkel járhat Jemenben”

Az egyik legfontosabb leckét, amit az egész világ szenvedett és meg is tanult a koronavírus alatt, hogyha nem lenne nagy nemzetközi együttműködés, akkor nem tudtuk volna a koronavírus hatásait így leküzdeni. A koronavírushoz hasonlóan most is számos ország, és azok támogatása lett elfelejtve. Az ilyen programok, mint gabonaszállítási program leállítása, katasztrofális következményekkel járhat majd Jemenben.