A hőséget használná ki a spanyol baloldal, hogy megnyerje a választásokat

Negyvenfokos kánikula és több millió, nyaralását töltő spanyol választópolgár – ilyen rendkívüli körülmények között rendezik meg vasárnap Spanyolországban az előrehozott parlamenti választást, amelyet Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök a május végi önkormányzati választásokon elszenvedett veresége után jelentett be. Francisco Franco diktátor 1975-ös halála és az ország demokratikus átmenete óta senki sem vetemedett arra, hogy a nyári turistaszezon és hőség kellős közepén szólítsa urnához a választópolgárokat. Azóta csak kétszer tartottak voksolást a nyári időszakban, de azokat is júniusban, még a szezon előtt megrendezték. Sánchez több szakértő szerint is szándékosan, egyfajta taktikaként tűzhette ki a nyár közepére a választásokat, hogy megpróbálja csökkenteni a szavazókedvet, ezzel együtt pedig a jobboldali ellenzék előnyét.

Az én nyaralásomat szerencsére nem befolyásolja a szavazás, mert július elején utaztam el Formenterára pihenni. Ha viszont egybeesett volna a vakációmmal, akkor egyszerűen nem szavaztam volna és kész. Szerintem egyáltalán nem volt jó ötlet erre az időpontra kiírni a választásokat, mert az embereket ebben az időszakban a legkevésbé sem érdekli a szavazás, mert nagyon meleg van, szóval én nem tartom elfogadhatónak ezt az időpontot erre

– nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Jesús Lloret, alicantei lakos.

Fotó: Tóth Brigitta

Spanyolországban több mint 37 millió állampolgár rendelkezik szavazati joggal, közülük 20 millióan minden évben távol vannak otthonuktól júliusban és augusztusban. Nem véletlen, hogy korábban soha ennyien, hárommillióan kérvényezték, hogy postán adhassák le szavazatukat, mert épp nyaralnak, vagy egyszerűen csak nem akarnak a fullasztó hőségben órákon át sorban állni a szavazóhelyiségek előtt. Voltak napok, amikor a legnépszerűbb nyaralóhelyeken több száz méteres sorok torlódtak fel a posta előtt, olyan sokan akarták egyszerre leadni szavazócédulájukat.

A hivatalok annyira túlterheltek voltak az elmúlt két hétben, hogy több városban még vasárnap is nyitva kellett tartaniuk estig, sőt, két nappal a választás előtt meg kellett hosszabbítani a szavazatok leadási határidejét is, mert több százezer spanyol még nem juttatta el voksát egyetlen hivatalba sem.

Eközben az egészségügyi dolgozók a több mint kilencmillió, 65 év feletti választópolgár egészségéért aggódnak. Már júniusban arra kérték a kormányt, hogy vezessen be rendkívüli intézkedéseket július 23-ra, a választás napjára és hosszabbítsa meg a szavazófülkék nyitvatartási idejét este 10 óráig, hogy az idős korosztály tagjainak ne kelljen a legnagyobb hőségben az urnához járulniuk. A központi kormány azonban nem tett semmit, így az önkormányzatok egyesével kezdték el bejelenteni készenléti terveiket, hogy fenntartsák a szavazókedvet.