Csak úgy ömlenek az amerikai pénzek Ukrajnába

Újabb nagy összegű katonai segélyt jelentett be szerdán az Egyesült Államok Ukrajna számára. A védelmi minisztérium (Pentagon) közlése szerint az 1,3 milliárd dolláros (433 milliárd forint) segélyt különösen az ukrán légtér védelmére, valamint a lőszerigények fedezésére szánják.

A tájékoztatás szerint a felszerelést a hadiipari vállalatoktól szerzik be, nem az amerikai hadsereg készleteiről vételezik.

A beszerzések között négy NASAMS légvédelmi rendszer, drónok, illetve a pilóta nélküli repülőeszközök elhárítását szolgáló felszerelések, valamint 150 tartálykocsi, 115 szállító jármű és lőszerek is szerepelnek. Az Egyesült Államok eddig összesen több mint 40 milliárd dollár értékben nyújtott, illetve ígért katonai támogatást a kijevi vezetésnek az ukrajnai orosz hadművelet 2022. február 24-i kezdetét követően. Az amerikai kormányzat alig két hete jelentette be, hogy vitatott kazettás lőszereket is szállít Ukrajnának.

Borítókép: Ukrán katonák Grad rakéta-sorozatvetővel lőnek orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen, Bahmut térségébe húzódó frontvonalnál 2023. július 12-én (Fotó: MTI/AP/Roman Chop/Roman Chop)