Egy halálos baleset miatt korábban már bevonták az engedélyét a New Yorkban összeomló daru kezelőjének

Egyszer már felfüggesztették az engedélyét annak a férfinak, aki azt a darut kezelte, amely szerdán kigyulladt és összeomlott a manhattani Hudson Yardsban − írja a New York Post amerikai konzervatív napilap. Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a daru felszántotta egy felhőkarcoló oldalát, majd darabjai a mélybe zuhantak New York belvárosában.