Rettegnek a marosfalviak: „amíg nem öl meg valakit, nem fog semmi történni”

Őrködniük kell éjszakánként a Gyergyóújfaluhoz tartozó marosfalviaknak a medvék miatt. Albert József helyi gazdának a lánya a Maszol segítségét kérte, miután édesapjánál három juhot és öt bárányt ölt meg a medve, széttépve találta meg őket szerda reggel.

„A károkat már nem lehet helyrehozni, az anyagi megtérítés csak egy része, viszont a látott traumák nem hozhatók helyre” – írta a Maszol-nak Albert Brigitta. Édesapja, Albert József a portál megkeresésére elmondta, néhány hete garázdálkodik településük környékén a nagyvad.

„Három medve is van, úgy három hete kaptak ide. Két hete a szomszédból elvitt hat juhot, aztán az üzletestől négyet. Nálam két bárány élte túl, egyiket levágtuk, de már nem tudtuk semmire használni. Így egy szerencsétlen bárányom maradt”– számolt be elkeseredetten a gazda.

A falutól két kilométerre etetőt tett ki a vadásztársaság, mondta el Albert József, aki úgy véli, az csalogatja oda a medvéket. Elmondta, Borboly Csaba megyei tanácselnököt is próbálta hívni segítségért. „Az éjjel legalább húszan falubeliek terepjárókkal jártuk a falut, lámpáztunk. Amíg a medve meg nem öl valakit, nem fog semmi sem történni” – számolt be Albert József a marosfalvi helyzetről. Elmondta, értesítették a csendőrséget, tett kárbejelentést is, de nem is annyira az anyagi kár miatt bánkódik. „Az ember tartja az állatokat, hogy legyen a családnak élelme, hogy ne a boltit vegyük, de most nem maradt belőle semmi” – mondta lemondóan a gazda. A következő éjszakára is úgy készülnek, hogy őrjáratoznak, a méheit védené a gazda, már csak azok maradtak.

A Maszol megkereste a helyi polgármestert, Egyed Józsefet, aki megkeresésükre elmondta, véleménye szerint egy medve járt be a faluba, nem három. Bár a mezőn több egyedet is láttak, azt nem tudhatják, melyik támadt az állatokra.

„A vadászok kint vannak a mezőnek azon a részén, ahol be szokott járni a faluba a garázdálkodó egyed, és igyekeznek elijeszteni, ha látják. Egyelőre figyeljük, ha nem hagy fel ezzel a szokásával, hogy bejárogat, akkor az áthelyezés vagy a kilövés a megoldás. Erről bizottság fog dönteni, már beszéltünk róla. De a döntésnek megalapozottnak kell lennie” – magyarázta.

A bizottság tagjai a vadásztársaság képviselői, a polgármester, alpolgármester, állatorvos, a csendőrség és a SMURD rohammentő szolgálat képviselete, mondta el a polgármester. Egyed József úgy véli, a napokban eldől, hogy mi lesz a medve sorsa.

