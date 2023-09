Szijjártó Péter szerint a lehető legjobb kapcsolatokat kell fenntartani a szomszédos országokkal, ez ugyanis hasznára válik a határon túli magyar nemzeti közösségeknek is, ami jól látható Magyarország és Románia esetében is.

A tárcavezető a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Kelemen Hunorral közös sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a magyar külpolitika szíve közepe a nemzetpolitika, a határon túli közösségek helyzetének javítása, ennek pedig fontos eszköze a lehető legjobb kapcsolat fenntartása a szomszédos államokkal. Rámutatott, hogy a kormány a nemzeti közösségekre összekötő kapocsként és erőforrásként tekint, ez igaz az erdélyi és székelyföldi magyarságra is.

Majd kiemelte, hogy az RMDSZ teljesítménye önmagában is bizonyítja ezen megközelítés helyességét, minthogy a párt szerepvállalása jelentősen hozzájárult a kétoldalú együttműködés fejlődéséhez.

Ez Magyarország stratégiai érdeke is, hiszen minél jobb a magyar–román együttműködés, annál jobb az erdélyi, székelyföldi magyarságnak is

– fogalmazott. Ráadásul a mai, válságokkal terhelt időszakban nem is engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen hatékony, kölcsönös tiszteleten alapuló, kölcsönös érdekeket szolgáló kétoldalú együttműködés – tette hozzá. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a következő időszak a nagy közös építkezések éveiként lesz majd jellemezhető, ugyanis két új autópálya-kapcsolat épül meg 2025-re és 2030-ra, illetve a múlt héten is két új határátkelőhely építéséről született megállapodás.

Számunkra fontos, hogy a határ összekössön, és ne elválasszon minket. És hogy mennyire köt minket össze a határ a következő időszakban, az sajnos nagy mértékben egy európai uniós döntésen múlik. Mivel a mostani tizenkét határátkelési lehetőségből egy pillanat alatt huszonkettő lehetne, ha Románia végre csatlakozhatna a schengeni övezethez

– szögezte le. Közölte: Románia schengeni csatlakozásának blokkolása ellentétes a magyar nemzeti érdekkel, hosszú kerülőre kényszeríti a határ két oldalán élő közösségeket, megnehezíti a kapcsolat fenntartását, illetve szembemegy a gazdasági érdekekkel is.

A miniszter emlékeztetett, hogy tavaly Románia esetében Ausztria, Bulgária esetében pedig Hollandia blokkolta a döntést.

Érdekes módon a nyugat-európai országok által használt vétó az európai döntéshozatal természetes része. Ha egy közép-európai ország nyúl a vétó eszközéhez, vagy gondolkozik egyáltalán rajta, az pedig már az európai egység súlyos megtörése és megsértése. Ez kettős mérce, amelynek alkalmazásától jó lenne eltekinteni, ezért tisztelettel arra kérjük Ausztriát, hogy az idei esztendőben ne blokkolja Románia schengeni csatlakozását

– tette hozzá. Végül kijelentette, hogy a kormány továbbra is támogatja az RMDSZ tevékenységét annak érdekében, hogy sikeres legyen az erdélyi, székelyföldi magyar nemzeti közösség megerősítésének terén.

Az jó mindenkinek, ha erős a magyar közösség, az jó Romániának, jó Magyarországnak, jó a román–magyar kapcsolatoknak, és mi továbbra is ezt fogjuk első számú szempontként alkalmazni, amikor a Romániával való kapcsolatainkat építjük, illetve amikor a Romániában élő magyar nemzeti közösséget támogatjuk

– összegzett. Kelemen Hunor ugyancsak lényegesnek nevezte a romániai magyarság életfeltételeinek javítását, hogy így megállítsák a közösség fogyását. Ehhez szavai szerint az is szükséges, hogy jó legyen a két állam közötti viszony, pragmatikus legyen az együttműködés.

Nem kell mindenben egyetérteni, a legfontosabb az, hogy a közös pontokat a két állam megtalálja, és rengeteg ilyen van. A legeslegfontosabb természetesen az erdélyi magyar közösség jóléte és biztonsága. Ebben az elmúlt években, az elmúlt jó bő évtizedben a magyar kormány sokat segített, hiszen olyan paradigmaváltás történt, amely a nemzetpolitikát új pályára tette

– mutatott rá. Az elnök köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásáért a schengeni csatlakozás ügyében, amely szerinte fontos lenne, ráadásul időszerű, hiszen Románia rég teljesítette az előírt kritériumokat. Reményét fejezte ki, hogy a jövő évi soros magyar EU-elnökség alatt előrelépés történik ebben.

