Továbbra sem fenyegeti veszély Trump jelöltségét

Hét republikánus elnökjelölt-aspiráns jelent meg a kaliforniai Simi Valley-ben szerda este, hogy meggyőzzék a tévénézőket, ők a megfelelők a republikánus elnökjelölti pozícióra. A vita színvonaláról sokat elmond, hogy az egyik résztvevő, a sokáig Trump legerősebb kihívójának tartott, de a felmérések szerint továbbra is kissé erőtlen Ron DeSantis floridai kormányzó megjegyezte, nézőként ő is elkapcsolt volna a vitáról – idézte a politikust a The New York Post.

A vitára a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) kritériumai alapján nyolc jelölt kvalifikálta magát, de Donald Trump lemondta a részvételt. A jelöltek a felmérések által mutatott erősorrend alapján foglalhatták el helyüket a színpadon.

A beszámolók szerint az este során egyik jelölt sem tudta annyira megragadni a nézők figyelmét, hogy veszélyeztesse Donald Trump volt elnök helyzetét, aki a legfrissebb felmérések szerint mintegy 37 százalékponttal vezet legközelebbi riválisa előtt. Vetélytársai közül néhányan keményen kritizálták, amiért „nem állt ki” ellenük.

Trump már az első ilyen alkalom előtt nyilvánvalóvá tette, hogy csak Joe Bidennel (aki feltehetően a demokraták elnökjelöltje lesz majd) hajlandó részt venni televíziós vitában.

A jelöltek szinte egyöntetűen támadták a Biden-adminisztráció bevándorlási politikáját, és ígéretet tettek a migráció elleni erőteljes fellépésre. DeSantis akár a hadsereget is bevetné a mexikói kartellek ellen, Vivek Ramaswamy pedig elvenné a születési jogon járó állampolgárságot azoktól a gyerekektől, akiknek a szülei illegálisan jöttek az országba.

Tim Scott szenátor szerint Bidennek el kellene látogatnia a déli határra, és dolgoznia kellene annak lezárásán, mert most „nem biztonságos és tárva-nyitva áll, ami az elmúlt 12 hónapban hetvenezer amerikai halálához vezetett a fentanil miatt”.

Nikki Haley a demokratákat és a republikánusokat egyaránt hibáztatja a kialakult helyzetért. A volt ENSZ-nagykövet 25 ezer új határőrt venne fel, valamint visszaállítaná többek között a Maradj Mexikóban programot – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat tudósítása.

Ami Ukrajnát illeti, a jelöltek többsége folytatná a háborúban álló ország támogatását, azonban DeSantis semmiképp nem adna „biankócsekket”, Ramaswamy pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Ukrajna további segítése Oroszországot Kína karjaiba lökheti – írja a Reuters hírügynökség.

Trump kampánycsapata unalmasnak és lényegtelennek nevezte a vitát, amely semmit sem fog változtatni az előválasztás dinamikáján és Trump előnyén. Egyben felszólították az RNC-t, hogy televíziós viták rendezése helyett inkább a Biden-adminisztráció elleni küzdelemre fordítsa az energiáit.