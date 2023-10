Sokan belebuktak már abba, amit a Mallorcán üdülő német miniszter tett

Ahogy arról lapunk a V4NA nemzetközi hírügynökség nyomán a minap beszámolt, Nancy Faeser német szociáldemokrata szövetségi belügyminiszter egy mallorcai nyaralással jutalmazta meg magát a hesseni tartományi választáson elért történelmi bukás után, miközben otthon az utcák lángokban állnak és évtizedek óta nem látott mértékben dúl az antiszemitizmus. Ráadásul az ország északi részén történelmi súlyosságú viharok pusztítottak a napokban, a katasztrófavédelemért is felelős miniszter pedig éppen a hasát süttette a napfényes Mallorcán.

A V4NA most arról írt, hogy a jelek szerint Németországban ez divat, hiszen a csúcspolitikusok a lehető legrosszabb időszakban nyaralnak. Az üdülés trükkös dolog a fontos politikusoknak, mert a pihenés egyeseknek az állásába kerül. Rudolf Scharping szövetségi védelmi minisztert 2002-ben többek között azért menesztették, mert Mallorcán egy medencében csobbanó új partnerével fényképezkedett, miközben a rábízott német védelmi erők (Bundeswehr) éppen fontos külföldi bevetésre készültek. Az akkori kancellár, Gerhard Schröder bocsátotta el, aki ma valószínűleg örülne, ha ez a botrány lenne az egyetlen dolog, amivel vádolható. A németek a korrupciós botrányaikról is híresek, de ez már egy másik történet.

Anne Spiegel volt zöldpárti szövetségi családügyi miniszternek az lett a veszte, hogy tíz nappal a pusztító, több mint száz halálos áldozatot követelő ahr-völgyi árvíz után négyhetes családi nyaralásra indult. Ez azért volt óriási hiba, mert akkoriban még a tartomány környezetvédelmi minisztere volt.

++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM — Bezirksregierung Köln (@BezRegKoeln) July 16, 2021

De nem a nyaralás volt az egyetlen, ami miatt össztűz zúdult a tárcavezetőre. A tartomány környezetvédelmi hivatala a katasztrófát megelőző órákban még arról tájékoztatta a helyieket, hogy „rendkívüli árvízre nem kell számítani”. Nem sokkal ezután egész településeket sodort el az árvíz. A gyors segítségnyújtás helyett Spiegel azonnal a saját mosdatását kezdte tervezni. A Focus nyilvánosságra hozta az üzenetváltásokat, amelyekből kiderül, hogy Spiegel az asszisztenseivel arról egyeztetett, hogy a tárca hogyan bújhat ki az ügyből a leghatékonyabban, és hogyan minimalizálhatja a politikai károkat. Az egyik üzenetben a következő állt:

A hibáztatás (bűnösök keresése) azonnal elkezdődhet, olyan megfogalmazásra van szükség, hogy mi időben figyelmeztettünk, mindig minden adatot átláthatóvá tettünk, figyelmeztettem a kabinetet és hogy minden még rosszabbra fordult volna a megelőzési és elővigyázatossági intézkedéseink, stb. nélkül.

Emiatt később, nem sokkal azután, hogy szövetségi családügyi miniszter lett, kénytelen volt lemondania a múltbéli hibáért.

Das Ende der erstaunlichen Presseerklärung von Bundesministerin #AnneSpiegel zu den Vorwürfen gegen Sie im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe heute Abend. pic.twitter.com/JUThTY8VrE — Markus Feldenkirchen (@MFeldenkirchen) April 10, 2022

Christine Lambrecht volt szociáldemokrata védelmi miniszternek hosszú listája volt a bohóckodásai miatt, azonban már azt is nehezen nyelték le az emberek, hogy miniszteri tisztségét egy másfél-két hetes szabadsággal kezdte, emiatt több hivatalos programot is kihagyott. Később húsvéti pihenésre indult, csakhogy magáncélra használhatta a Bundeswehr helikopterét, ráadásul hivatali titkok megsértése miatt is feljelentették, amikor kiderült, hogy a fiát elvitte egy titkos katonai bázisra, aki onnan posztolt a közösség oldalára. Lambrecht végül kénytelen volt átadni a stafétát.

A Stern című német lap szerint a szimbolizmus a politikában is rendkívül fontos szerepet játszik, és itt érvényes az ökölszabály: minél feszültebb egy helyzet, annál kevesebb az ünnepi pillanat. Ez ugyanis azt üzeni, hogy ha valakit nem érdekel a tisztsége, a feladata, vagy egyszerűen meg lehet oldani a dolgokat nélküle, az felveti a kérdést, hogy szükség van-e rá.

Borítókép: Nancy Faeser német belügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Julien Warnand)