A McDonald’s is az izraeli–palesztin háború csataterévé változott

Több muszlim többségű országban bojkottot hirdettek a McDonald’s ellen, amiért annak izraeli leányvállalata ingyen ételt biztosított az izraeli katonák számára a Hamász legalább 1300 életet követelő támadása után – adta hírül a Newsweek. Az internetezőket az dühítette fel, hogy amerikai gyorsétteremlánc szolidaritásként több mint négyezer adag ételt osztott szét, miközben a Gázai övezetet az izraeli erők blokád alá vonták: leállították az elektromosságot, a vizet és az élelmiszer-szállítmányokat is. Ezt követően kezdzek el terjedni X-en (az egykori Twitter) a McDonald’s bojkottját sürgető felhívások. Sőt, az egyik libanoni étteremnél össze is gyűlt a felháborodott tömeg. Az internetezők még egy új logót is rajzoltak, amin a cég M betűjének szárait rakéták jelképezik.

A Hindustan Times rámutatott, hogy az eset után a McDonald’s Israel privátra állította Instagram-fiókja beállításait. A gyorsétteremlánc más, muszlim többségű országokban működő leányvállalatai pedig igyekeztek elhatárolódni.

A kuvaiti leszögezte, hogy kiállnak Gáza mellett, a pakisztáni azt bizonygatta, hogy távol tartják magukat minden politikától, az ománi százezer, a török pedig egymillió dollárt, az Egyesült Arab Emirátusokban működő egymillió dirhamot ajánlott fel a háború palesztin áldozatainak megsegítésére.

A bojkott egyébként bevett palesztin „taktika”: a BDS-mozgalom (Boycott, Divestment, Sanctions, azaz Bojkott, Tőkekivonás, Szankciók) is azon dolgozik világszerte, hogy az emberek ne vásároljanak izraeli termékeket.

A McDonald’s elleni bojkottal azonban aligha érnek el valamit, hiszen a vállalat amerikai, a franchise tulajdonosai pedig helyiek. Ha valaki tehát Pakisztánban nem fogyaszt a termékeikből, azzal keveset árt az izraeli vállalkozásoknak…

Borítókép: Izraeli katonák McDonald’sos csomagokkal. (Fotó: Twitter)