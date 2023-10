Brüsszelben tárgyal a katalán amnesztiáról a spanyol baloldal

A júliusi előre hozott parlamenti választások előtt még maga Sánchez is kizártnak tartotta, hogy megadja az amnesztiát a volt katalán elnöknek, aki 2017-ben egyoldalúan és alkotmányellenesen kikiáltotta Katalónia függetlenségét, majd a felelősség elől Brüsszelbe menekült, és azóta is ott bujkál a spanyol hatóságok elől. Pálfordulása annak tudható be, hogy a katalán szeparatisták támogatása nélkül nem tudja megalakítani új kormányát, ugyanis legfőbb szövetségesével, a szélsőbaloldali erőket tömörítő Sumarral együtt messze nem éri el az ehhez szükséges abszolút többséget a parlamentben.

Ha a katalánok végül mellé állnak, úgy Sánchez folytathatja a progresszív kormányzást annak ellenére, hogy a választásokat elvesztette a jobboldali Néppárttal (PP) szemben, mely kizárólag a baloldal és a nacionalista pártok szövetkezése miatt nem tudott kormányt állítani az ország élére.

Azt még nem tudni, hogy Puigdemont pártja végül megelégszik-e az amnesztiatörvénnyel, ugyanis az elmúlt hetekben többször is utaltak arra, hogy nem állnak el legfőbb követelésüktől és céljuktól, ami a katalán önrendelkezésről szóló referendum megtartása. Utóbbi elfogadása a szocialista párt részéről már egyenlő lenne a hazaárulással, hisz a spanyol alkotmány értelmében az ország egysége érinthetetlen. A spanyol állampolgárok eközben masszív megmozdulásokon keresztül igyekeznek megállítani a baloldal ámokfutását. Legutóbb múlt vasárnap több mint százezren vonultak utcára Madridban és követelték az amnesztiatörvényről szóló tárgyalások leállítását, valamint Puigdemont börtönbe zárását.