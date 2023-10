Milliókat keresett lottón egy család

Mintegy 14 ezer nyertes lottószelvényt váltott be egy massachusettsi család kilenc év leforgása alatt, 2011-től 2020-ig. Emögött nem egy mesébe illő szerencsesorozat, hanem egy kifinomult és sokáig jól működő csalási séma állt. Tettükkel az elkövetők kivívták az állam történetének legnagyobb lottócsalása kétes címet, amellett, hogy mintegy hatmillió dollárt (nagyjából kétmilliárd forint) kárt okoztak az adófizetőknek – számol be az esetről az Insider alapján a Yahoo News.

A csalók meglehetősen sokáig tudták kárt okozó tevékenységüket folytatni, amihez lottószelvényeket áruló kiskereskedőkből szerveztek asszisztáló hálózatot. Az úgynevezett „tízszázalékos séma” alapját az jelentette, hogy az amerikai lottójátékokon a nagyobb nyeremények után a nyertesek nem szívesen fizetnek adót, aminek mértéke főleg akkor tekintélyes, ha nyereményüket egy összegben szeretnék felvenni. Sok lottónyertes pedig a nyilvánosságot sem vállalja. Ekkor léptek a színre a „tízszázalékos” csalók.

Felajánlották, hogy készpénzben kifizetik a nyertes részére nyereményének kilencven százalékát, természetesen nem hivatalosan, azaz úgy, hogy ne kelljen belőle adóznia. Ez sok nyertes számára vonzó ajánlatot jelentett. A csalók a nyertes szelvénnyel felvették a nyereményt, amin így – látszólag – a tízszázaléknyi különbözet volt a nyereségük. Ám a történet itt nem ért véget. Apa és fia – látszólag törvényszerűen – még be is jelentették adóbevallásukban a nyereményt, formailag adóztak is belőle. Csakhogy bonyolult könyvelési trükkökkel jelentős költségeket, többek között szerencsejátékokból fakadó veszteségeket állítottak szembe vele.

Az ügyeskedésnek az lett a vége, hogy nemcsak, hogy többször elkerülték a személyi jövedelemadó megfizetését, hanem sokszor még visszatérítést is kaptak.

Itt persze nem dollármilliárdokról van szó, hanem viszonylag nagy összegű, de nem rekordot jelentő lottónyeremények töredékéről. A hangsúly azonban azon van, hogy ezek az összegek hosszabb időtávon egész sok pénzt jelentenek. A család (a csalásban részt vett egy másik fiú is, aki később kiszállt a bandából, és vádalkut kötött az ügyben) kilenc év alatt

több mint kétmillió dollárhoz jutott összesen húszmillió dollár nyereményt érő 14 ezer szelvénnyel, amihez még 1,2 millió dollár jogtalan adóvisszatérítést is begyűjtöttek.

Az állami hatóságok és a lottótársaság szerint a fenti séma szinte mindenütt felbukkant már, ahol lottójátékot rendeznek, de ebben az esetben különösen nagy értékű csalássorozat zajlott le, ami mindent egybevetve hatmillió dolláros kárt okozott az adófizetőknek.

A Boston Globe tudósítása szerint Massachusetts állam lottótársaságánál valakinek egy idő után szemet szúrt, hogy milyen kivételesen szerencsés az a család, amely évente több száz alkalommal jelentkezett nyereményért. Később kiderült: a férfiak hatalmas hálózatot működtettek, bevontak több tucat lottózót, ahonnan a dolgozók vagy tisztviselők telefonon értesítették őket arról, ha nagy összegű nyertes szelvény tulajdonosa jelentkezett náluk. A csalók ilyenkor léptek akcióba. De arra is figyeltek, hogy ne váljanak túlságosan gyanússá, így előfordult, hogy ők maguk is fizettek idegeneknek azért, hogy helyettük váltsák be a szelvényeket – írja az Origo.