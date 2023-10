Veszélyt éreznek az európai liberálisok

A Robert Fico vezette Smer–SD párt nyerte meg a szombati előre hozott választásokat Szlovákiában. A győzelemre érkezett nemzetközi (és hazai) reakciók jól modellezik a liberális erők működését, erről beszélt lapunknak Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet elemzési igazgatója.

A választási eredményekre reagálva a a New York Times, a The Economist és a The Spectator tegnap szinte ugyanazt a cikket közölték, Orbán Viktor miniszterelnök neve mindegyikben megjelent, természetesen a szokásos jelzőkkel: populista, oroszbarát és nacionalista. Boros Bánk Levente, a Nézőpont intézet elemzési igazgatója osztotta meg gondolatait a kérdésben lapunk megkeresésére.

Az is elképzelhető, hogy ezek a lapok egymástól veszik át a cikkeket, de az kétségtelen, hogy a nyugati mainstream liberális média hasonló gondolkodást oszt a világ, Európa és különösen Magyarország vonatkozásában – fogalmazott a szakértő.

Felhívta a figyelmet arra, hogy ugyanazokat a jelzőket veszik elő, ugyanaz a hozzáállásuk, ugyanaz az ítéletük vagy előítéletük Magyarországgal és a hasonlóan gondolkozó országokkal vagy politikusokkal szemben.

A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója szerint

veszélyt éreznek.

Mégpedig azért, mert az ő hatalmuknak veszélyes, ha egy szuverenista erő sikeres, nemcsak önmaga miatt, hanem azért, mert mintául szolgálhat más politikai szereplők számára. A szuverenista megközelítés továbbá azért is problémákhoz vezethet, mert nem kritika nélkül követi a nyugat-európai vagy washingtoni narratívát.

A magyar ellenzéknek „nagy megmondásai” nem voltak a szlovák választási eredmények kapcsán, Jávor Benedek kínos öngólja jutott el legtöbbekhez, de az is inkább mémként terjedt el a híroldalakon.