A Hamász terrorszervezet által is hirdetett rigmust skandálva vonultak Bukarest utcáin szombaton a palesztin, illetve palesztinbarát tüntetők. A „from the river to the sea, Palestine will be free”, azaz „a folyótól a tengerig Palesztina szabad lesz” jelszó arra utal, hogy a keleten a Jordán folyó, nyugaton pedig a Földközi-tenger övezte terület képezi Palesztinát.

Mint a román sajtó beszámolóiban megjegyzi, a szlogen Izrael létezésének tagadását fejezi ki.

A Bukarest központjában tartott megmozduláson mintegy háromezren vettek részt. Az esemény a Román-palesztina szolidaritás név alatt futó Facebook-oldalon szervzeték. A kezdeményezők szerint „Izrael tömeggyilkosságot hajt végre a civilek ellen a Gázai-övezetben”. Mint fogalmaznak: „amíg nem lesz tűzszünet, folytatják az utcai megmozdulásokat”.

Egy nemrég közölt romániai felmérés szerint a romániaiak relatív többsége, 38 százalékuk gondolja úgy, hogy Izrael jogosan támadja Gázát a Hamász terrorakciói után. A válaszadók 36 százaléka ugyanakkor nem tartja jogosnak az offenzívát. Arra a kérdésre, hogy kinek van igaza az október elején kirobbant közel-keleti konfliktusban, 41 százaléknyian Izraelt jelölték meg, s csak tíz százalékuk adott igazat Palesztinának. A Maszol erdélyi hírportál által idézett közvéleménykutatás szerint a válaszadók többsége (43 százalék) úgy látja, a konfliktus megoldható egy kétoldalú kompromisszummal.