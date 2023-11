Mindent megtesz a spanyol baloldal, hogy kormányt alakítson

Mivel Sánchez elvesztette az idei előre hozott parlamenti választásokat a jobboldali Néppárttal (PP) szemben, így kénytelen kiszolgálni a nacionalista pártokat, ha meg akarja tartani a hatalmat. Először a jobboldali házelnök megválasztását valamint a néppárti vezető, Alberto Núnez Feijóo kormányalakítását blokkolta azzal, hogy a katalán nyelv használatát előremozdította a spanyol parlamentben és lépéseket tett annak uniós szintű elismeréséért is. Sánchez saját maga beiktatásáért viszont már sokkal súlyosabb árat fizet, ennek egy részét rendezte a Puigdemont-nak követelt amnesztiatörvénnyel, amelynek részletei még tartogathatnak meglepetéseket.

A választásokon győztes Néppárt árulással vádolja a baloldalt. Cuca Gamarra, a párt főtitkára az X-en azt írta, hogy a szocialista párt letérdelt a katalánok előtt, és az éjszaka leple alatt jelentette be az árulást, amelynek köszönhetően azok, akik a múltban bűnöket követtek el, most tiszta lapot kapnak.

Con nocturnidad y alevosía nos anuncian esta noche que ERC ya considera “colmadas sus expectativas” sobre la amnistía.



Los mismos que cometieron el delito están redactando el borrón y cuenta nueva.



Y el PSOE, arrodillado. La ambición de Sánchez ha engullido sus siglas. https://t.co/zIGCqv4cc6 — Cuca Gamarra (@cucagamarra) October 31, 2023

A Néppárt hozzátette azt is, hogy véleményük szerint a szocialisták és a republikánusok valójában nem egy egyezséget jelentettek be, hanem a spanyol nép méltóságáról való lemondást.

A szocialista párt a kritikákat reakció nélkül hagyva azt tervezi, hogy a következő napokban a Junts per Catalunyával folytatott tárgyalások végére is pontot tesz. Kérdés, hogy milyen áron. Ha megszületik az egyezség velük is, akkor jövő héten megtartják a Pedro Sánchez miniszterelnöki beiktatásához szükséges parlamenti szavazást, és a szocialista párt kormányra kerülésével elkerülhető lesz az újabb választások kiírása Spanyolországban.