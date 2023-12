– Magyarország a világgazdaság fekete éveiben is hatalmas sikereket ért el, ami annak köszönhető, hogy a kormány az ellenzék nyomása ellenére kitartott addig eredményes gazdasági stratégiája mellett – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten. A tárcavezető a TDK Hungary Components Kft. friss beruházásának bejelentésén aláhúzta, hogy a japán tulajdonosi hátterű vállalat a gyármentő program segítségével fejleszti szombathelyi üzemét.

Az állam által körülbelül 1,5 milliárd forinttal támogatott, 3,5 milliárd forintos értékű projekt keretében hőszivattyúrendszert és napelemeket telepítenek Szombathelyen, ahol a több mint harminc országban jelen lévő vállalat számos autóipari megrendelő számára állít elő termékeket

– tájékoztatott.

Majd úgy vélekedett, hogy újabb elismerése a hazai gazdaságnak és munkavállalóknak, valamint a TDK és Magyarország közti partnerségnek, hogy a vállalat nemrég magyarországi jelenléte megerősítéséről döntött. Beszédében arról számolt be, hogy az utóbbi években válságról válságra bukdácsolt a világ, teljességgel megbomlott az eddigi status quo, s új gazdasági korszak kezdődött, a krízisek nyomán pedig Európában több helyen is tömeges munkanélküliség alakult ki, gyárakat zártak be. Leszögezte: mindennek ellenére Magyarország a világgazdaság fekete éveiben is óriási sikereket ért el, tavaly megdőlt a beruházások, az export és a foglalkoztatottság rekordja, és idén is új csúcsok várhatók mindhárom területen.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ez hogyan lehetséges, hogyan lehet az, hogy a világgazdaság szenved, közben pedig a világgazdaságba mélyen integrálódott magyar gazdaság rekordokat dönthet

– közölte.