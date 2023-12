Az ukrán katonai szakértő elárulta, hogyan győzhetik le az oroszokat

– Hogyan értékeli az ukrán ellentámadást?

– Az ukrán ellentámadásnak három célja volt. Az első természetesen a megszállt területek felszabadítása, különösen a déli részen. A második bármilyen orosz támadó hadművelet megállítása, hiszen ha mi nem lendültünk volna támadásba, erre alighanem sor került volna. Végül legyengíteni és kimeríteni az orosz erőket. Ha az első célt tekintjük, akkor nem értük el az elvárt sikereket. Ha viszont a másodikat és harmadikat is számba vesszük, akkor már beszámolhatunk részeredményekről.

Sikerült annyira meggyengítenünk az oroszokat, hogy ne tudjanak komoly offenzívát indítani keleten.

– Ennél azért jóval komolyabb elvárásokat fogalmaztak meg. Túlzó volt a felhajtás, érvényesült a realitás?

– Egy háborúban az elvárások mindig magasabbak, mint amilyen a valódi helyzet a harcmezőn. Még a parancsnokok legjobb terveit is könnyen felülírhatja a csatatér realitása. Kétségtelen, hogy szerettük volna felszabadítani a megszállt területeket. Hogy a történtek után legközelebb óvatosabban fogalmazzuk-e meg az elvárásokat? Nehéz megmondani, mert a média, a közbeszéd folyton erről szól. A Die Welt nemrégiben terjedelmes cikkben foglalkozott azzal, hogy már készül a 2024-es újabb ukrán ellentámadás. Nem tudom, tényleg így lesz-e, mindenesetre erről vitáznak. Nincs ebben egyébként semmi meglepő, ilyen az emberi természet.

Fotó: Olekszandr Musijenko

– A Washinton Post szerint az amerikaiak másképpen képzelték el az ellentámadást, délen egyetlen pontra koncentrálták volna az erőket. Igazuk lehetett?

– Az ukránok és nyugati szövetségeseik bizonyára közösen gondolkodtak arról, hogyan történjen az ellentámadás. Keleten jelentős orosz erők állomásoznak, így onnan mi sem vonhattunk el nagyobb számban csapatokat. Hiszen azzal azt kockáztattuk volna, hogy mindent elveszítünk, amit tavaly ősszel visszafoglaltunk. Ettől függetlenül az ellentámadásra felkészített tartalékok jelentős részét nem a keleti részre vontuk össze, fő erőink délen állomásoztak. Igyekeztünk minél hosszabb szakaszon fenyegetni, elnyújtani a frontvonalat. Persze lehet azt mondani, hogy egyetlen pontra kellett volna lecsapni.

De nézze csak, mi történik az oroszokkal Avdivjkánál, ahol koncentráltan, nagy erővel támadnak! Óriási veszteségeik vannak. Nem mindig ez a stratégia a legcélravezetőbb.

– A régóta várt nyugati fegyverek sem tettek csodát?

– Még mindig sok fegyvert várunk nyugati partnereinktől. Ilyenek például a harci repülők, az F–16-osok. Vagy a nagy hatótávolságú rakétarendszerek, az ATACMS, a Taurus, a Storm Shadow. Továbbá nagy szükség van tüzérségi lövedékere és drónokra is. Ezek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az oroszok hátországában, különösen a Krímben támadjuk pélául a fegyverraktárakat, logisztikai vonalakat. De számítunk még más harcjárművekre, tankokra is. Ami azt illeti, a fegyverek jelentős részét még be sem vetettük az ellentámadásban.