Izrael egy éve tudhatott a Hamász támadás tervéről

Izraeli tisztviselők több mint egy éve birtokába kerültek egy dokumentumnak, amely a Hamász palesztin terrorszervezet október 7-i támadásának haditervét írta le – számolt be a CNN amerikai hírcsatorna a The New York Times amerikai napilapra hivatkozva.

Mint írták, a nagyjából negyven oldalas dokumentumban nem volt szó a támadás pontos időpontjáról, de szinte teljes és precíz leírást adott a Hamász által végrehajtott mészárlásról.

A cikk szerint az izraeli katonai és hírszerzési tisztviselők nem vették komolyan a tervet, úgy ítélték meg, hogy a terrorszervezet számára túl nehéz lenne végrehajtani azt. A lap szerint a jelentésben – amely a „Jerikó fal” kódnevet kapta az izraeli vezetőktől – arról írtak, hogy a Hamász és más dzsihadista szervezetek a Gázai övezet körüli izraeli ellenőrzőpontokat, erődítményeket támadják első körben, majd berontanak a zsidó állam területére, ahol városokat és kulcsfontosságú katonai támaszpontokat céloznak meg.

Szinte pontosan ez volt a forgatókönyv október 7-én is.

Izrael egyelőre nem reagált a hírre, azonban a vezetés a támadás óta kategorikusan tagadja, hogy tudott volna a Hamász terveiről.

Borítókép: Izraeli katonák egy dél-izraeli gyülekezési ponton, a Gázai övezet határának térségében 2023. november 23-án. (Fotó: MTI/AP/Ohad Zwigenberg)