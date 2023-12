Karácsonykor is özönlöttek a migránsok Olaszországba

Negatív migrációs adatokkal zárul az év Olaszország számára. Az olasz jobbközép kormánynak több szigorító intézkedés bevezetése ellenére sem sikerült visszaszorítania idén az illegális bevándorlást. Az ünnepek alatt is egymást érték a migráns hajók a dél olasz szigeteken. A téli hideg és a kedvezőtlen időjárás sem állítja meg az észak-afrikai partokról induló bevándorlókat. Nem csak Lampedusa kikötőjébe futottak be egymás után az ünnepek alatt a migránshajók, hanem a civil szervezetek hajói is aktívan tevékenykedtek a Földközi tengeren.

Karácsony napján összesen 17 hajó kötött ki Lampedusán, 619 illegális bevándorló szállt partra a szigeten.

Az éjszaka folyamán három újabb csoport érkezett, akik főként Líbiából és Tunéziából indultak útnak. Az egyik halászhajó fedélzetén egy halott is volt, nagy valószínűséggel az egyik utas a hideg miatt veszítette életét.

Szent István napján újabb népes migráns csoportok érkeztek a szigetre, összesen 14 hajó kötött ki. Az észak-afrikai országokból indulók közül egyesek arról számoltak be, hogy 6 ezer eurót fizettek a tengeri átkelésért, mások 1500 eurót. A Sea Watch5 civilhajó karácsony előestéjén hajtott végre mentési műveletet, melynek során 119 illegális bevándorlót vett a fedélzetére. A beavatkozás színhelyétől 1150 kilométerre lévő Massa Carrara kikötőt jelölte ki számára az olasz belügyminisztérium, mely további négy napos hajózást jelentett az utasok számára.

A Sea Eye4 német felségjelzésű civilhajó 106 személyt vett a fedélzetére a napokban a Földközi-tengeren, majd Brindisi kikötője fele vette az irányt. A hajó kapitánysága nehezményezte a kikötő kiválasztását mivel az három napi plusz hajóút számára. Ez azt jelenti, hogy csak december 29-én tudja majd partra tenni a fedélzetére vett bevándorlókat, melyből negyvenen kiskorúak.

A lampedusai bevándorló központ újra telítődött. Közel ezren vannak a 400 fő ellátására alkalmas létesítményben. A tábort működtető Vöröskereszt munkatársai arról nyilatkoztak, hogy egyelőre megfelelő körülményeket tudnak biztosítani az érkezőknek.

Az olasz belügyminisztérium által közzétett hivatalos adatok szerint az éve eleje óta 154 526 illegális bevándorló érkezett a Földközi-tengeren keresztül az országba.

Az elemzésekből kiderül, hogy az év utolsó három hónapjában jelentős csökkenést tapasztaltak. Októberben, novemberben és decemberben kevesebben érkeztek, mint az előző év ugyanazon időszakában.

Az év végi pozitív tendencia ellenére is negatív migrációs adatokkal zárul az esztendő, hiába tett lépéseket az olasz kormány az illegális bevándorlás visszaszorítására. Az idén így is több, mint 50 ezerrel több bevándorló érkezett, mint 2022-ben. Az olaszok abban reménykednek, hogy az elmúlt három hónapban tapasztalt csökkenő tendencia folytatódik jövőre is és sikerül végre konkrét eredményeket felmutatnia a migrációs politikában. Az olasz sajtó szerint az indulások csökkenése a Tunéziával folytatott együttműködés eredményének tekinthető. A statisztikák szerint az év eleje óta 94 ezer illegális bevándorló indult útnak a Földközi-tengeren keresztül Tunéziából. A tunéziai csendőrség és parti őrség munkatársainak köszönhetően 84 ezer induló illegális bevándorlót sikerült visszafordítani.

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint ez jelentős eredménynek mondható, a tunéziai együttműködés nélkül ezek a személyek Olaszországban értek volna partot.

Némi csökkenést hoztak a belügyminisztérium civil hajók tevékenységét korlátozó jogszabályok is. Idén ugyanis 13 százalékkal kevesebb illegális bevándorlót szállítottak Itáliába a civil szervezetek hajói. Az olasz miniszterelnöki hivatal kezdeményezésére január 28-29-én Rómában kerül megrendezésre a migrációt megvitató Olaszország-Afrika elnevezésű konferencia. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök az afrikai országok vezetői jelenlétében szándékozik majd felvázolni a jövőbeli együttműködésekre, valamint az illegális bevándorlás visszaszorítására vonatkozó terveit.

Borítókép: Bevándorlókat szállító hajó Lampedusa szigetén (Fotó: Havran Zoltán)