Magyarellenes kirohanás a román parlamentben

Újabb magyarellenes kirohanás történt a román parlamentben. Ismét Diana Sosoaca, az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) színeiben szenátori mandátumot szerzett, majd S.O.S. Romania néven pártot alapított politikus volt a főszerepben, aki üvöltve igyekezett megzavarni Turos Lórándnak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szenátorának felszólalását a román nemzeti ünnep alkalmából tartott ülésen.

Menj a magyar parlamentbe, ott beszélj ilyeneket! Túl sok jogot kaptál itt eddig is! Menj Magyarországra!

– ordította teli torokból a hisztérikus kirohanásairól ismert Sosoaca a Krónika erdélyi portál beszámolója szerint.

A politikus egyebek mellett azt is üvöltötte, hogy „december 1-je Romániáé”, és azt, hogy „elmagyarosítottátok a románokat, gúnyt űztetek a románok sírjaiból”.

Turos Lóránd beszédében elmondta: 1918. december elseje fordulópont volt az erdélyi magyar közösség számára, mivel többségi nemzetből kisebbségi közösségé vált. A magyar politikus kiemelte a nemzeti, kulturális, oktatási jogok fontosságát felismerő gyulafehérvári határozat jelentőségét. – Mi hiszünk a békés és építő együttélésben, de meggyőződésünk, hogy ezt csakis kölcsönös tiszteletadás mellett lehet elérni – mondta.

Egy hétfőn közölt felmérés szerint a 2019-es, első úzvölgyi temetőgyalázásban főszerepet játszó AUR mellett Diana Sosoaca pártja, az SOS Romania is átlépheti az 5 százalékos parlamenti küszöböt. Az AUR-nak az utóbbi hónapokban több alkalommal húsz százalékos támogatottságot mértek a közvéleménykutató cégek. Ezúttal 19,5 százalékkal áll a harmadik helyen, csupán fél százalékkal a kisebbik kományzó formáció, a Nemzeti Liberális Párt mögött. Az adatok szerint Sososaca új pártja hat százalékos eredménnyel jutna be a törvényhozásba. A listát továbbra is magabiztosan vezetik a szociáldemokraták (30 százalék), az RMDSZ 4,9 százalékon áll.

