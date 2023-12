Román korrupciós szálak Hunter Biden adócsalási ügyében

A Hunter Biden ellen megfogalmazott kilenc adócsalási vádpont egyike Romániát is érinti. A The New York Times által ismertetett ügyészségi dokumentumok szerint a jelenlegi amerikai elnök fia 2015-ben szóbeli egyezséget kötött arról, hogy üzlettársa segítsen egy megvesztegetéssel vádolt román üzletembert – Gabriel Popoviciut – az ellene felhozott vádak ügyében. A romániai sajtó már májusban beszámolt arról, miként utaltak át 2015 novembere és 2017 májusa között hárommillió dollárt a Popoviciu tulajdonában lévő Bladon Enterprisestól a Robinson Walker LLC-től, amelyet Rob Walker, a jelenlegi elnök fiának, Hunter Bidennek az üzleti partnere ellenőriz. Az összeg mintegy egyharmadát Hunternek, Hallie Bidennek, Joe Biden első menyének és az elnöki család egy másik tagjának a bankszámláira utalták át.

Az amerikai elnök fia az FBI 1993 és 2001 közötti igazgatóját ajánlotta ügyvédnek Románia egyik nagy visszhangot kiváltó korrupciós perében.

Louis Freeh azt a Gabriel Popoviciu üzletembert védte, aki ezer szállal kötődött magas rangú politikusokhoz, de a titkosszolgálatokhoz is. 2017-ben ítélték jogerősen hét év börtönbüntetésre, miután vétkesnek találták egy 224 hektárnyi földterület jogtalan megszerzésében.

Hunter Biden szerepe a romániai perben két évvel ezelőtt a New York Post által közölt e-mailekből derült ki. Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, az amerikai elnök fia és Louis Freeh több alkalommal is találkoztak a jelenlegi európai főügyész, Laura Kövesi által vezetett román korrupcióellenes hatóság (DNA) ügyészeivel, de kapcsolatban álltak a Román Hírszerző Szolgálattal is. Popoviciu ellen 2007-ben indított vizsgálatot a DNA. Ugyanabban az ügyben Cornel Serbant, a bukaresti belügyminisztérium titkosszolgálatának a volt vezetőjét is elítélték két év és hat hónap börtönbüntetésre, miután kiderült: nyomást gyakorolt az ügyészre, hogy ne indítson büntetőjogi vizsgálatot Popoviciu ellen.

Borítókép: Hunter Biden, az amerikai elnök fia (j2) ügyvédje, Abbe Lowell (j) társaságában a Delaware állambeli Wilmington szövetségi bíróságára érkezik meghallgatásra 2023. október 3-án (Fotó: MTI/EPA/Michael Reynolds)