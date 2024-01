A nemi sztereotípiák eltörlése és az egyenlőség jegyében lecserélik a közlekedési táblákat Spanyolországban. A közlekedésrendészet (DGT) tájékoztatása szerint eljött az ideje annak, hogy az utoljára húsz évvel ezelőtt módosított jelzéseket a modern kori felfogáshoz igazítsák. Pere Navarro főigazgató azt nyilatkozta, hogy a változtatás „logikus és észszerű”, különösen azután hogy eleve új igényeknek is meg kell felelni 2024-től a spanyolországi közlekedésben, például táblákat kell kihelyezni az alacsony kibocsátású zónákban, ahová nem lehet majd behajtani akármilyen életkorú és típusú autóval.

Navarro úgy fogalmazott: a közlekedési minisztériummal egyeztetve megállapodtak abban, hogy ha már új kritériumoknak kell megfelelni, akkor miért ne csinálják végig ezt a folyamatot egy kis érzékenységgel és az egyenlőség jegyében.

Az ötletet az adta, hogy léteznek olyan közlekedési táblák, amelyek a nőket függőségi vagy alárendeltségi helyzetben ábrázolják. Ilyen például az, amelyik túrázók jelenlétére figyelmezteti a közlekedőket és a női figura követi rajta a férfit, de le fogják cserélni azt a táblát is, ami két iskolást ábrázol, amin a fiú vezeti kézen fogva a lányt.

Az emberekkel vagy háztartással kapcsolatos jelzőtáblákon rendszerint nők szerepelnek, így a közlekedésrendészet ezeket is meg fogja változtatni, így például a babakocsit toló nőt ábrázoló piktogramon hamarosan férfiak is szerepelni fognak ugyanebben a szituációban.

A közeli szupermarketre figyelmeztető táblán a rendészet szerint teljesen feleslegesen szerepel rendszerint egy bevásárlókocsit toló nő. Véleményük szerint nem lehet ezt az elfoglaltságot a női szereppel összefűzni, így ezt is módosítani fogják. A legtöbb esetben pedig azt tervezik, hogy semleges alakokkal ábrázolják majd a járművet vezető vagy gyalogos embereket, így iktatva ki a nemi sztereotípiákat.

A táblacsere ötlete már 2022 őszén felvetődött és tavaly kivitelezni is akarták, de mivel több közlekedési szabálymódosítást is 2024-re kellett halasztani, így ezt az intézkedést is csak idén fogják végrehajtani.

