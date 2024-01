Környezeti katasztrófa: műanyag pellet árasztotta el a tengerpartokat

Környezeti katasztrófa miatt áll készenlétben egész Spanyolország. Műanyag pelletdarabok árasztják el tonnaszámra az északi országrész strandjait. Az apró, granulátum formájú anyagok a „Toconao” kereskedelmi hajó konténereiből származnak, amelyek a portugál vizeken történő hajózás közben estek az óceánba még decemberben. Hétvégén kezdte őket partra sodorni a víz az északnyugat-spanyolországi Galícia régióban, de szerdára már elérte a szennyezés a szomszédos Asztúria és Kantábria partjait is, így kettes szintre emelték a tengerszennyezés miatti készenlétet.

VERTIDO MICROPLÁSTICOS DE PELLET GALICIA: La marea plástica cerca ya las rías de Vigo y Arousa: "Es como el ‘Prestige’, pero de color blanco” https://t.co/LQYJLyjBXu — Mónica F.-Aceytuno (@aceytuno) January 6, 2024

Mindhárom régió kormánya arról számol be, hogy a mikroműanyagok mostanra széles körben elterjedtek a homokban, a vasárnap óta dolgozó önkéntesek munkája pedig szélmalomharcnak bizonyul velük szemben. Az emberek seprűvel, lapátokkal és szitával próbálják kétségbeesetten kitisztítani a homokot, de a műanyagok annyira picik és olyan nagy területen szóródtak szét, hogy szinte lehetetlen összegyűjteni őket.

Kedd este már Baszkföldön is találtak olyan strandot, ahol megjelentek a műanyagok, sőt, Franciaország is elkezdte észlelni őket néhány tengerparti szakaszon. Teresa Ribera, ökológiai átalakulásért felelős miniszter felajánlotta a regionális kormányoknak az együttműködést és közölte, hogy segítséget adnak nekik a környezeti károk elhárításához. Most már csak azt várják, hogy a régiók megfogalmazzák, mire lenne szükségük egész pontosan ahhoz, hogy a helyzet mielőbb megoldódjon, ugyanis a riasztási szint megemelésével még több emberi és tárgyi erőforrás mozgósítható. A jobboldali Néppárt (PP) által kormányzott Galícia régió tengerügyi minisztere, Alfonso Villares pozitívan értékelte a központi kormány gesztusát, ugyanakkor kevésnek tartja.

A kormánytól érkező segítséget üdvözöljük, de amit közölni kellene az inkább az, hogy mi vezetett ehhez a katasztrófához

– jelentette ki, majd hozzátette, hogy az egyetlen információ, ami a baleset után két héttel eljutott hozzájuk az az, hogy a portugál vizeken egy hajó elveszített néhány konténert, de azt mostanáig nem tudták, hogy milyen anyagokat szállítottak ezekben, így a közel 30 tonnányi műanyagszennyezés váratlanul ért mindenkit.

VERTIDO MICROPLÁSTICOS DE PELLET GALICIA: La marea plástica cerca ya las rías de #Vigo y #Arousa: "Es como el ‘Prestige’, pero de color blanco” #Galicia #Navidad https://t.co/VS72s3JoDV — Pich (@anpitrad) January 7, 2024

Luís Planas mezőgazdasági és halászati ​​miniszter sajtótájékoztatón kijelentette, hogy ez a környezeti krízis óriási kockázatot jelenthet Spanyolország halászati ​​ágazatában, ugyanakkor hozzáfűzte, hogy jelenleg nincs olyan információ a birtokukban, ami arról szólna, hogy a hal és más tengeri élőlények fogyasztása élelmiszer-biztonsági rizikót jelentene.

Egy magáncég szerint, ami a galíciai kormánynak készített egy elemzést, a pelletdarabok nem veszélyesek, élelmiszeripari felhasználásra is alkalmasak. Más élelmiszer-biztonságra szakosodott gyógyszerészek viszont arra figyelmeztetnek, hogy ez nem egyenlő azzal, hogy ezeket a mikroműanyagokat le is lehet nyelni. A legtöbben úgy vélik, hogy a történtek kihatással lehetnek a halakra és a tengeri ökoszisztémákra, sőt akár fajok gyors kipusztulásához is vezethetnek.​

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)