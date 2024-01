Niger instabilitása migránsáradatot indíthat el Európa felé

Niger, a Száhel-övezet szívében elhelyezkedő nyugat-afrikai ország, ahol tavaly puccs rázta meg a politikai stabilitást, most újabb veszélyforrás miatt kerül a figyelem középpontjába. A Tiani tábornok vezette új kormány meglepő lépéssel állt elő, amikor hatályon kívül helyezte a migránscsempészet elleni törvényt. Ez az intézkedés a szakértők szerint egy hatalmas migrációs hullámot indíthat el, ami Európa számára súlyos következményekkel járhat. Az események kapcsán Brüsszel tanácstalan, de az Egyesült Államok és Németország már segítségnyújtásra készül – írta az Origo.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a szociális, gazdasági és társadalmi környezet Nigerben folyamatosan romlik.

Az új vezetés novemberben döntést hozott a migráció szempontjából kulcsfontosságú törvény feloldásáról, amely súlyos büntetéseket rótt ki a migrációs céllal történő illegális határátlépésért. Ez felveti annak lehetőségét, hogy egy szubszaharai Afrikából érkező, Európába tartó migrációs hullám indulhat el, amely az 2015-ös eseményeknél is nagyobb lehet. A döntés súlyosságát jelzi:

Niger felrúgta az Európai Unióval kötött biztonsági együttműködést, amelyet a migráció elleni küzdelemre szántak.

Fotó: AFP

Az események hatására a térségben növekedhet az illegális migráció, különösen Líbia és Tunézia felé. Ezek a térségek a migránsok számára tranzitországként szolgálhatnak, és a helyzet súlyosságát jelzi, hogy már most is jelentős migrációs hullám indult el Nigerből. A döntés Európában is diplomáciai feszültségeket keltett, és a Nyugattal való együttműködés kockázatát hordozza.

A nemzetközi közösség, köztük az Egyesült Államok és Németország, segítségnyújtásra készül Nigernek. Az Európai Unió által biztosított támogatás megszűnésével az ország számára nélkülözhetetlen lesz a külföldi segítség, nemcsak a migráció, hanem a gazdasági nehézségek miatt is.

A térség instabilitása pedig nemcsak Afrikát, hanem Európát is közvetlenül érinti, különös tekintettel a potenciálisan óriási migrációs hullámra.

Az események alakulását figyelemmel kísérve egyre több ország áll készen arra, hogy segítséget nyújtson Nigernek a válság leküzdésében, de a kihívások és veszélyek továbbra is fenyegetik az országot. A helyzet súlyossága miatt érdemes figyelemmel kísérni a fejleményeket, és a nemzetközi közösségnek összehangolt válaszra lesz szüksége a migrációs válság kezelésében.



Borítókép: Migránsok tömege gyűlik össze a nigériai Assamakában (Fotó: AFP/Stanislas Poyet)