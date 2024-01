Videón egy amerikai Bradley és egy orosz T-90-es tank brutális csatája

Látványos felvétel jelent meg a minap a közösségi médiában, ahogy arról lapunk is beszámolt egy orosz T-90M-es harckocsi csapott össze két amerikai Bradley-vel az ukrán fronton. A „tűzijáték” során jó tíz percbe telt, mire az orosz tankot sikerült harcképtelenné tenniük. Egy orosz elemzés ennek ellenére valóságos győzelemként ünnepli a történteket, mondván a „Leopardok csak álmodhatnak” ilyen ellenálló képességről.

Tudomásuk szerint először az ukránok szúrták ki az ellenséget, amit azonnal tűz alá vettek, ráadásul nem is páncéltörő rakétájukkal, hanem 25 milliméteres gépágyúval. Előbb sikerült „megvakítaniuk” az orosz tankot, majd lövegtornyának vezérlését is kiiktatták, így lényegében lehetetlenné vált az ellentámadás.

A T-90M így is tíz percig állta a golyózáport. Végül egy drón is megjelent, hogy bevigye a végső csapást.

Habár a harckocsi harcképtelenné vált, az orosz katonák állítólag így is el tudtak menekülni. A cikk következtetése szerint ugyan a tank vesztesen került ki a csatából, egy német Leopard vagy Leopard-2 sem lett volna képes erre az ellenállásra. Úgy vélekedtek, hogy ez is bizonyítja, a régi orosz technológia jobb, mint a nyugati, amelyet csodaként vártak az ukránok. A kommentek között ugyanakkor sokan értetlenkedtek, hogyan lehet győzelemként értékelni, hogy az orosz tank egyetlen lövés nélkül vereséget szenved két amerikai harcjárműtől, amelyek még csak nem is nehézpáncélosok.

A The Warzone című védelmi szakportálnak nyilatkozó szakértő szerint a siker titka a Bradley-k jól képzett legénységének higgadt döntése lehetett, miközben az oroszok pánikba eshettek. Rámutatott, hogy sikerült a T-90M vékonyabb hátsó páncélzatát támadniuk a jóval vastagabb frontális rész helyett. Arra nem tudott egyértelmű választ adni, hogy vajon miért nem az egyébként éppen erre a célra való páncéltörő rakétákat vetették be – elképzelhető, hogy ebből kifogytak. Viszont úgy vélte, hogy szegényített uránt tartalmazó lövedékeket használhattak, amelyek képesek lehetnek áttörni a páncélzatot. Arra is felhívta a figyelmet, hogy egyértelműen látszik, a Bradley tűzvezető rendszere képes a jármű mozgása közben stabilizálni a célzást.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ugyan ezúttal győzedelmeskedtek az amerikai harcjárművek, ez közel sem jelenti azt, hogy valamiféle csodafegyverről lenne szó.

Amerikai gyártmányú Bradley az ukrán fronton (Fotó: Anadolu via AFP)

Az Egyesült Államok 190 Bradley-t adott az ukrán hadseregnek. Ez a páncélozott gyalogsági harcjármű nem számít igazi „tankvadásznak”, de az iraki tapasztalatok is azt bizonyították, hogy akár megállja a helyét ellenük. Az 1990-ben kifejlesztett T90-es (és annak M jelű modernizált verziója) az orosz hadsereg fronton bevetett, sorozatgyártásban készült legkorszerűbb tankja.

Az Oryx adatai alapján tavaly novemberig megerősítetten ötven ilyet veszítettek az oroszok, az amerikai Bradley-ből pedig 65-öt az ukránok.

Borítókép: Kilőtt orosz T90-es az ukrán fronton (Fotó: Vincenzo Circosta / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)