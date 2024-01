Ha az ukrán fél nem vetette volna el a béketárgyalásokat, amivel ismételten bebizonyította függőségét, már vége lenne mindennek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök békejavaslata lehetetlen követelményeket támaszt a tárgyalásoknak

– mondta, és elképzelhetetlennek nevezte az orosz nép legyőzését.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy az ukrán fél elutasította a tárgyalásokat, noha Moszkva és Kijev már megállapodott.

Egy nappal később az összes megállapodást a szemétbe dobták

– fogalmazott, majd felidézte, hogy az ukránok most már nyíltan beismerik, hogy már épp készültek elfogadni a béketervet, amikor megérkezett Boris Johnson akkori brit miniszterelnök, és rábeszélte őket, hogy ne hajtsák végre ezeket a terveket.

Azt mondják az ukránok, hogy ha elfogadták volna, akkor már régen, másfél évvel ezelőtt vége lett volna mindennek

– mutatott rá Vlagyimir Putyin elnök.

Putyin hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig is megvédte az érdekeit, és most is ezt fogja tenni az orosz–ukrán háborúban. Ugyanakkor – folytatta – a Szovjetunió összeomlása után a nacionalista eszmék erősebbnek bizonyultak a szomszédos köztársaságban.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Pavel Bednyjakov)