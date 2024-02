A szankciók hatására Oroszország még erősebb lett

– Hatékonyak ezek a szankciók?

– Hatékonyak olyan tekintetben, hogy tönkreteszik a Nyugattal, az Egyesült Államokkal, Európával, Kanadával, és Japánnal ápolt kapcsolatainkat. De épp ezért újra kellett szerveznünk a gazdaságunkat, s ez sikerült is. Jelenleg a legnagyobb kereskedelmi partnerünk Kína, az Indiával való kereskedem is feljövőben van, az egyik legnagyobb vásárlója az orosz olajnak. A szankciók hatására olyan fejlett iparágak erősödtek meg, mint például a polgári repülőgépek gyártása. Ezen a területen nem voltak nagy fejlesztések az ezredforduló környékén, ma két olyan repülőgépet is gyártunk, amelyek kizárólag orosz technológiát és alkatrészeket használnak. A Szuhoj Superjet már repül, a másik MC–21-es pedig tesztelés alatt áll. Sikeresek vagyunk, persze ennél is sikeresebbek lehetnénk, ha a Nyugat nem tagadta volna meg a velünk való együttműködést.

Az interjú teljes változatát szombaton olvashatják.

Borítókép: Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics, az Orosz Föderáció Budapesti nagykövete (Fotó: Mirkó István)