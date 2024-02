Erre számíthat az ukrán hadsereg 2024-ben

– Kivonják az ukrán egységeket a negyedik hónapja orosz ostrom alatt tartott kelet-ukrajnai Avgyijivkából. Mi okozhatta a város elvesztését?

– A város elvesztését az okozta, hogy az oroszok feltöltötték az alakulataikat, jelentős erőt tudtak koncentrálni a térségbe. A tavalyi év végén indított orosz hadműveletek nem voltak sikeresek egy nagyobb bekerítésre, de taktikát váltottak. Most egy kisebb katlant hoztak létre, és így már sikert tudtak elérni.

Az oroszok jóval erősebbek most, mint bármikor gyakorlatilag az invázió kezdete óta.

Az ukránok is erősebbek, de az erőegyensúly az kezd az oroszok javára elmozdulni, és itt történt a nyári ukrán offenzíva kudarca óta az első jelentősebb orosz győzelem. Ezt gyakorlatilag megtörténtnek tekinthetjük. De ez egy általános trendnek a jele, hogy Oroszország erősödik, Ukrajna meggyengül.

– Egyre több ilyen lesújtó hírre számíthatunk Ukrajna felől?

– Nehéz megmondani, hogy mennyi az orosz veszteség Avgyijivkánál, mert ez lelassíthatja a műveleteket.

Ettől függetlenül a valószínű forgatókönyv az, hogy további ukrán visszavonulásokra és vereségekre számíthatunk 2024-ben, hiszen Ukrajna már messze nem kap annyi fegyvert, mint 2022-ben és tavaly. Oroszország viszont felfuttatta a fegyvergyártását.

Tehát a két oldal közti különbség az napról napra, hétről hétre növekszik, és ez nyilván ahhoz fog vezetni, hogy több ukrán visszavonulás, vereség várható. Most is Orihivnél, tehát a déli zaporizzsjai fronton bontakozik ki egy orosz támadás. Nem kizárható, hogy sikeres lesz. Illetve látjuk, hogy Bahmutból kifelé Csasziv Jar irányába is haladnak. Tehát több ütközet van egyszerre, de most Avgyijivka a leglátványosabb.

– Ez az oka annak, hogy Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij jelenleg Nyugat-Európában van diplomáciai körúton?

– Ugye Ukrajna szempontjából a probléma az, hogy a támogatói dokumentumok nem fegyverek.

A papír sok mindent elbír, de a német meg a francia hadiipar kevésbé.

Igazából egyelőre az USA-nak vannak akkora készletei a nyugati világban, amelyek nagymértékben tudnák segíteni Ukrajnát, az USA-ban viszont politikai okokból ez halasztódik. De hogyha el is indulna a következő hetekben, hónapokban a segély, az már abból a szempontból késő, hogy hónapokba telik a leszállítás. Ráadásul – lévén, hogy fegyverekről van szó – a kiképzés megint hónapokba telik.

Illetve még Ukrajnán belül is van egy óriási probléma magával a mobilizációval.

Jelenleg az ukrán népességnek az a része, aki be akart vonulni, vagy aki a haza védelmét kiemelten fontos ügynek tartotta, az már a hadseregben van, ergo nagyon nehéz – még ha kapnak is fegyvereket – megfelelően feltölteni az ukrán alakulatokat.

